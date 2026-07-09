大原優乃、出身地・鹿児島のブランディングCMにアンバサダーとして出演！ | RBB TODAY

鹿児島出身の俳優・大原優乃が、出身地である鹿児島青年会議所のブランディングCMにアンバサダーとして出演した動画が7月8日に公開された。

同CMは「この街の、希望であれ。」というブランディングキャッチコピーのもと、青空の下で鹿児島青年会議所のロゴが入った大きな白い旗を掲げる大原の姿や、まっすぐに前を見据えた瞳のカットが印象的な仕上がりとなっている。

大原は2024年より「鹿児島ファン拡大アンバサダー」に就任し、鹿児島市の魅力を自身のSNSなどで積極的に発信してきた。今回のCM出演は、鹿児島青年会議所が掲げる「鹿児島をより良いまちにするため、日々奮闘している青年たちの存在をもっと知ってもらいたい」という想いと、大原の鹿児島を想う活動がマッチし、相乗効果を生み出す取り組みとして実現した。

鹿児島青年会議所は、20歳から40歳までの地域のリーダーを目指す青年が「修練・奉仕・友情」を信条に、まちづくりや青少年育成、自己研鑽に取り組む団体だ。事業の企画・運営を通じてリーダーシップを養いながら、社会貢献活動を積極的に展開している。

同CMには鹿児島の街並みや桜島の映像も盛り込まれており、シンプルかつ力強いメッセージが込められた内容となっている。鹿児島市の天文館テラスビジョンにて年末まで放映される予定だ。

動画を視聴したファンからは「優乃ちゃん、鹿児島の顔！」「優乃ちゃんも鹿児島の街並みもかっこいい！」といった声が寄せられ、大原の鹿児島愛あふれる発信にが注目が集まっている。