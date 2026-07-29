キム・スヒョン、検察不送致が決定　故キム・セロンさんとの未成年交際めぐる児童福祉法違反容疑 | RBB TODAY

キム・スヒョンが検察不送致となった。

未成年交際疑惑をめぐる、児童福祉法違反容疑についてだ。

【キス写真も】捏造されたキム・スヒョンの未成年交際

ソウル城東警察署は7月29日、キム・スヒョンに対する児童福祉法違反および虚偽告訴の容疑について、検察に送致しない（不送致）ことを決定した。

キム・スヒョンは昨年、故キム・セロンさんをめぐる私生活疑惑に巻き込まれ、大きな打撃を受けた。未成年時代から交際していたのではないかという疑惑が提起され、広告や作品活動にも影響が及んだ。

しかしその後、流れは大きく変わった。

（写真提供＝OSEN）キム・スヒョン

韓国メディアによると、キム・スヒョンをめぐって流布された各種疑惑や資料について、警察の捜査を通じて事実無根、あるいは捏造・改ざんされた資料だった可能性が強まった。疑惑を提起してきたYouTubeチャンネル「カロセロ研究所」のキム・セウィ氏は、虚偽事実による名誉毀損などの疑いで拘束送致され、現在は勾留された状態で裁判を受けている。

キム・スヒョン側はこれまで、キム・セロンさんとの交際自体は認めつつも、交際が始まったのは相手が成人した後だったと主張してきた。

また、公開されたカカオトークの会話はキム・スヒョンとは無関係な人物とのやり取りを偽造・改ざんしたもの、故人の音声もAI技術を利用して作られた捏造資料だったと説明していた。

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