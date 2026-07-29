「残りの20歳、後悔なく過ごしたい」ILLIT・ウォンヒ、初単独バラエティ完走！等身大の姿に高評価 | RBB TODAY

ILLIT・ウォンヒが、初の単独バラエティを終えた感想を伝えた。

ウォンヒの単独バラエティ『ウォンヒは20歳』が幕を閉じた。

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Coupang Playで配信された『ウォンヒは20歳』は、放送期間を通じてバラエティ部門で高い評価を維持し、視聴者から好評を得た。

（写真提供＝Coupang Play）ウォンヒ

同番組は、屋外での飲み会や雨の中でのキャンプ、ボクシング、テンプルステイ（寺院体験）、マリンレジャーなど、ウォンヒがさまざまなバケットリストを実現していく過程を収めたプログラムだ。失敗を恐れず、青春の挑戦を楽しむ飾らない姿が、新鮮な面白さを届けた。

7月28日、ウォンヒは制作陣を通じて「20歳というキーワードで初の単独バラエティに挑戦できて、感謝しています。初めてだったので不慣れな部分もありましたが、ワクワクする気持ちで毎回元気に撮影に臨みました。視聴者の皆さんに楽しんでいただけていたら嬉しいです」と番組を終えた感想を伝えた。

（写真提供＝Coupang Play）ウォンヒ

続けて、ゲストたちと過ごした時間を振り返り「考えてみれば、誰もが迎える20歳という年齢ですが、『ウォンヒは20歳』のおかげで、より特別で大切な記憶になりそうです」とコメント。「出演してくださったお姉さんたちとの思い出も楽しかったですし、一緒に過ごしたスタッフの皆さんも素敵な方々だったので、すぐに親しみが湧きました。もう終わってしまったのが残念です」と伝えた。

また、今後の活動への決意も忘れなかった。ウォンヒは「残りの20歳は、ILLITとしてもウォンヒとしても、どんな仕事にも全力を尽くし、後悔なく過ごしたいです」と意気込んだ。

番組終了とともに公開された未公開カットには、カメラの外での撮影風景が収められている。遊園地でのアルバイトに集中する姿から、ゲストたちとリラックスした雰囲気で過ごす様子まで、和やかだった撮影現場の空気がうかがえる。

なお、ウォンヒが所属するILLITは、7月23日・25日・26日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで日本ツアー「ILLIT LIVE 'PRESS START︎❤' in JAPAN」の幕を閉じた。さらに、12月23日・24日・26日・27日には、千葉・LaLa arena TOKYO-BAYでアンコール公演を開催する予定だ。

◇ウォンヒ プロフィール

2007年6月26日生まれ、本名イ・ウォンヒ。高速バスのターミナルでスカウトされ、オーディションを経てHYBE傘下の芸能事務所BELIFT LABに入社。2023年6～9月に放送されたサバイバル番組『R U Next？』に、練習生期間わずか1カ月で参加し、最終順位1位でILLITのメンバーに。2024年3月25日にミニアルバム『SUPER REAL ME』でデビューした。手先が器用でキーホルダー作りが趣味。

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