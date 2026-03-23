HKT48・石井彩音、初々しい水着姿で“とろける色白美肌”を披露！ | RBB TODAY

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HKT48・石井彩音、初々しい水着姿で“とろける色白美肌”を披露！

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（誌面カット）HKT48・石井彩音『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス
  • （誌面カット）HKT48・石井彩音『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス
  • （誌面カット）HKT48・石井彩音『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス

　23日に発売された『アップトゥボーイ』vol.361（ワニブックス）にて、HKT48の石井彩音がグラビアに初登場。あわせて誌面カットが公開された。


（誌面カット）HKT48・石井彩音『アップトゥボーイ』vol.361（C）ワニブックス

　石井は2006年11月27日生まれの福岡県出身。2024年にHKT48の7期生として加入。2025年11月には正規メンバーとしてチームKIVへ昇格を果たし、グループの次世代を担う期待の星として活躍している。

　今回の誌面では、特長である「とろける色白美肌」が際立つ、初々しい水着姿を披露。グループの次世代を担う石井の、フレッシュな魅力と新たな一面を垣間見ることができる。なお、同誌にはB3サイズのポスター1種が付録として同梱される。


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