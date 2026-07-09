HKT48結成15周年記念の特別ムックが発売！水着グラビア＆キャプテン対談ありの豪華内容 | RBB TODAY

HKT48の結成15周年を記念した特別編集ムック『HKT48 15th ANNIVERSARY BOOK 青春謳歌！』（双葉社）が、8月5日に発売される。

全メンバーがセーラー服で大集合したメモリアルな通常版カバーのほかに、Amazon限定版として石井彩音、市村愛里、栗山梨奈、田中伊桜莉、福井可憐、山川万里愛の6名が水着で集結したスペシャルカバーも発売される。

撮影/田中智久・双葉社

同書では7期生・山川万里愛が初の水着グラビアを披露するほか、石井彩音や市村愛里ら5名も加わった28ページにわたる水着グラビア「プールの時間」などの目玉企画が満載。

対談企画も充実しており、2期生メモリアル対談として秋吉優花と渕上舞が登場。現キャプテンの今村麻莉愛と豊永阿紀によるキャプテン対談、3期生対談として栗原紗英と山内祐奈の組み合わせも実現した。

撮影/田中智久・双葉社

バラエティ色豊かな企画も見どころとなっており、7期生メンバー13名がガチンコで挑む「スポーツテスト」、6期生による珍解答続出の「学力テスト」、井澤美優ら6名が激突する「大食い対決」など、メンバーの素顔が垣間見える内容が並ぶ。

さらに、バラエティ番組『HKT48のおでかけ！』のMCを務めるフットボールアワーの後藤輝基と、秋吉優花・今村麻莉愛が思い出トークを繰り広げるページも設けられており、グループの歴史を多角的に振り返る一冊となっている。

■企画内容は以下の通りとなっている。

・2期生メモリアル対談…秋吉優花×渕上舞

・プールの時間…山川万里愛が初水着披露！水着グラビア28P

石井彩音/市村愛里/栗山梨奈/田中伊桜莉/福井可憐/山川万里愛

・キャプテン対談…今村麻莉愛×豊永阿紀

・3期生対談…栗原紗英×山内祐奈

・メンバーが振り返るHKT48ヒストリー

・７期生メンバー13名でガチンコ「スポーツテスト」

・珍解答続出！6期生学力テスト

・メンバー№１は誰だ！？「突然ですが…大食い対決」

井澤美優/江口心々華/渋井美奈/松永悠良/森﨑冴彩/長野らら

・5期生が怪談でゾゾゾ「守護霊診断～視えるんです～」

石橋颯/市村愛里/栗山梨奈/竹本くるみ/田中伊桜莉

・ファッションショー！ユニット曲衣装を若手メンバーが着てみたゾ

『初恋バタフライ』中野南実

『微笑みポップコーン』江浦優香、松永悠良、龍頭綺音

『私はブルーベリーパイ』石井彩音

・エモ写真で綴る！ 豊永阿紀の思い出グラフィティ

・『HKT48のおでかけ！』MC・フットボールアワー後藤輝基さんと思い出トーク

秋吉優花＆今村麻莉愛

なお、企画内容は変更となる場合もあるとのことだ。

