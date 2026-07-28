BTS“完全体カムバック”が業績を牽引か！HYBE、四半期売上が初の1000億円超え　過去最高を記録 | RBB TODAY

BTSやSEVENTEENらを擁する芸能事務所HYBEが、過去最高となる四半期売上を記録した。
四半期売上高が初めて1兆ウォン（約1000億円）を突破し、営業利益も過去最高を更新した。
7月28日、HYBEは「2026年第2四半期の売上高は1兆4500億ウォン（約1500億円）、営業利益は1709億ウォン（180億円）を達成した」と発表した。
これはHYBE史上最大の四半期売上高および営業利益で、四半期売上高が1兆ウォン、営業利益が1000億ウォンを超えたのは今回が初めてである。これによりHYBEは、半期売上高で初めて2兆ウォン（約2000億円）を突破した。
特に、4月からワールドツアーを開始したBTSは、第2四半期の業績を牽引し、揺るぎない影響力を証明した。
米音楽データ集計企業「Luminate」によると、BTSが完全体でカムバックを果たした5thフルアルバム『ARIRANG』は、アメリカ国内のアナログ盤およびCDの販売枚数で1位を記録した。
また、BTSのワールドツアーが開催される各地域で大規模な経済効果を生み出し、“BTSノミクス”という新語が生まれるほどの反響を呼んだ。
BTSだけでなく、HYBE LABELS所属アーティストの相次ぐカムバックとワールドツアーも、直接参加型売上の好調につながった。アーティストの公演部門は6477億ウォン、アルバム・音源部門は3268億ウォンの売上高を記録。間接参加型売上も3106億ウォンに達し、過去最高となった。
今年上半期にはBTSをはじめ、TOMORROW X TOGETHER、ENHYPEN、&TEAM、BOYNEXTDOOR、TWS、CORTISのアルバム販売枚数が100万枚を超えた。また、KATSEYEはグローバル音楽市場で前例のない成長を続けている。
BTSを筆頭とする所属アーティストの活躍を追い風に、HYBEのさらなる成長に注目が集まっている。
（記事提供＝OSEN）
■BTS復活の熱狂の裏で…“HYBE株急落”が示した「ポストBTS」時代の不安