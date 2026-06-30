森香澄、発売から2年4ヶ月経った写真集が三度目の重版決定。ファンから「重版納得の傑作」 | RBB TODAY

森香澄が自身のXを更新し、写真集『すのかすみ。』が3度目の重版となったことを報告した。

投稿で森は、「発売から2年4ヶ月経っても、たくさんの方にお手に取っていただき、ありがたい限りです」と感謝の言葉を綴り、さらに、「大人のような子どものような28歳の眠っていたオフショットを」と添え、当時の魅力的な未公開カットを複数公開した。

​発売から年月が経過してもなお、多くのファンの支持を集め続けるロングセラーに、改めてその人気の高さが証明された形だ。変わらぬ魅力を放つ彼女の姿に、ファンからも「重版おめでとう！」「重版納得の傑作」など祝福の声が集まっている。

※森香澄、写真集『すのかすみ。』が3度目の重版を報告した投稿