ONE LOVE ONE HEART・藤咲碧羽が『B.L.T.』に初登場！19歳等身大の魅力あふれるグラビア | RBB TODAY

バラエティー番組でも注目を集めるONE LOVE ONE HEARTの藤咲碧羽が、「B.L.T.2026年9月号』に初登場した。
藤咲は「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）の「サビだけカラオケ」に出演。可愛らしいルックスと天然トーク、抜群の歌唱力で話題となった。「ラヴィット！」（TBS系）では7～9月の水曜シーズンレギュラーを務めており、注目が高まっている。
そんな藤咲が「B.L.T.」に初掲載。グラビアではタルトを頬張る愛らしい表情や、飛んだり跳ねたりと無邪気にはしゃぐ姿など、19歳の等身大の魅力を思う存分感じられる仕上がりとなっている。インタビューでは19歳を迎えた今の心境や藤咲の素顔に迫る他、バラエティー番組の収録後に見せる、意外な一面についても語っている。
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『FNS鬼レンチャン歌謡祭』でも存在感を放った雄大、韓国で再び“伝説のステージ”を作るか | RBB TODAY
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