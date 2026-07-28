ONE LOVE ONE HEART・藤咲碧羽が『B.L.T.』に初登場！19歳等身大の魅力あふれるグラビア | RBB TODAY

バラエティー番組でも注目を集めるONE LOVE ONE HEARTの藤咲碧羽が、「B.L.T.2026年9月号』に初登場した。

藤咲は「千鳥の鬼レンチャン」（フジテレビ系）の「サビだけカラオケ」に出演。可愛らしいルックスと天然トーク、抜群の歌唱力で話題となった。「ラヴィット！」（TBS系）では7～9月の水曜シーズンレギュラーを務めており、注目が高まっている。

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

「B.L.T.2026年9月号」（東京ニュース通信社刊） 撮影／細居幸次郎

そんな藤咲が「B.L.T.」に初掲載。グラビアではタルトを頬張る愛らしい表情や、飛んだり跳ねたりと無邪気にはしゃぐ姿など、19歳の等身大の魅力を思う存分感じられる仕上がりとなっている。インタビューでは19歳を迎えた今の心境や藤咲の素顔に迫る他、バラエティー番組の収録後に見せる、意外な一面についても語っている。