森香澄、健康診断で「骨粗鬆症のリスク」を告白！徹底した紫外線対策が裏目に | RBB TODAY

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森香澄、健康診断で「骨粗鬆症のリスク」を告白！徹底した紫外線対策が裏目に

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森香澄【写真：竹内みちまろ】
  • 森香澄【写真：竹内みちまろ】

　森香澄が、27日放送の日本テレビ「しゃべくり007」に出演。「夏に目指す! 美ボディー軍団!!」をテーマにトークを展開し、健康診断で骨粗しょう症のリスクがあると診断されたエピソードを明かした。

　番組内では、日差しに当たることについて、実は骨によい行為であることが話題に。森は「日傘もめっちゃ高いのを使って日を浴びないようにして生きてたんですけど…」と普段の徹底した紫外線対策を回顧。しかし、それが原因で健康診断にて骨粗しょう症のリスクを指摘されてしまったという。さらに、医師からは50代や60代などが行うエクササイズを推奨されるなど、骨の弱りに対する対策を提案されたことも告白。

　この驚きの告白を受け、SNSでは「紫外線対策しまくってるからやばいかも」「あっちもこっちもケアしなきゃで大変すぎ…」など同様の体験に対する共感や、見直しを考えるような声も上がっている。


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