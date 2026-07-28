資産管理をしっかりしていそうなK-POPアイドルは誰？　第1位は20歳で“15億円の超高級住宅”を購入したスター | RBB TODAY

資産管理をしっかりしていそうなK-POPアイドルは誰か。

それを問うオンライン投票の結果が出た。

【写真】第1位のアイドル、15億円の豪邸を公開！

実際の投資実績や保有資産を評価した順位ではない。しかし、上位3人が見せてきた不動産購入や節約習慣が、大衆のイメージに反映された形だ。

コミュニティポータルサイト「DCインサイド」は、7月20日から26日までの7日間、「資産管理をしっかりしていそうなアイドルスターは？」をテーマに投票を実施した。

総投票数は7530票。まず、905票を獲得したI.O.I出身のキム・セジョンが第3位に入った。得票率は13％だった。

（写真提供＝OSEN）キム・セジョン

キム・セジョンは普段から節約習慣と几帳面なお金の管理でよく知られている。

過去の番組では、口座を用途別に分けて管理する姿を公開した。収入と支出の目的に応じて口座を分ける方法で、安定した経済観念を示した。

最近では、ソウルに自分名義の家を購入したというニュースも伝えられた。

一部では30億ウォン（約3億4000万円）台のペントハウスを購入したという説が浮上したが、所属事務所は一部内容について「事実と異なる」と説明した。ただし、自宅を購入した事実は認めた。

第2位は、1000票を獲得したIZ*ONE出身のクォン・ウンビだった。得票率は14％だ。

（写真提供＝OSEN）クォン・ウンビ

クォン・ウンビは過去の番組で、資産を自ら管理していると明かし、しっかりした経済観念を示した。

彼女は一戸建て住宅を購入したあと、建物の1階にカフェも開いている。住居空間を確保するにとどまらず、所有する空間を事業に活用した点で関心を集めた。

そして第1位には、1197票を得たIVEのウォニョンが選ばれた。得票率は16％だった。

（写真提供＝OSEN）ウォニョン

ウォニョンは昨年、ソウル龍山（ヨンサン）区・漢南洞（ハンナムドン）のUNヴィレッジにある高級ヴィラを137億ウォン（約15億4000万円）で購入したとされている。

登記簿上、根抵当権が設定されていないため、融資を受けずに購入代金を支払ったと伝えられ、話題を集めた。

その住宅は「ルシードハウス」で、専有面積244平方メートル規模だ。漢江と南山を望むことができ、個別エレベーターやセキュリティ施設などを備えた高級住居施設として知られている。

今回の投票では、他にも、第4位にはIVEのユジン、第5位にはG-DRAGON、第6位にはキム・ジェジュンらが名を連ねた。

最近、若いアイドルスターたちの不動産購入は、単なる財力の誇示を超え、資産管理の方法として注目されている。

■【写真】太ももの98％があらわに…ウォニョン、“密着ミニワンピ”

■【写真】デカすぎ！極小タンクトップが破裂しそうなクォン・ウンビ

■【写真】キム・セジョン、元気キャラ封印の“艶っぽ姿”