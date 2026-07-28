THE BOYZ・ヨンフン＆ヒョンジェ、日本初ファンミ開催へ！"近すぎる距離"で2人に会えるチャンスも | RBB TODAY

THE BOYZのYOUNGHOON（ヨンフン）とHYUNJAE（ヒョンジェ）による、日本初のファンミーティングが開催される。

2人と近い距離で交流できる貴重な機会に、注目が集まっている。

【写真】ヨンフン、“理想の彼”スタイル

ヨンフンとヒョンジェの日本ファンミーティング「2026 YOUNGHOON&HYUNJAE FANMEETING ＜NINE TO FIVE＞ in Japan」は、9月21日に東京・SGC HALL ARIAKEで開催される。

「NINE TO FIVE」は、今年6月に中国・北京で初開催され、大きな反響を呼んだスペシャルファンミーティング。7月25日には中国・上海公演も盛況のうちに終了し、その熱気を引き継ぐ形で待望の日本上陸が実現する。

今回の日本公演では、ここでしか見られないスペシャルステージやトーク、2人の個性が光る多彩な企画を通じて、ヨンフンとヒョンジェの魅力を届ける予定だ。

さらに、ファンが2人とより近くで特別な時間を過ごせる豪華企画も多数用意されている。抽選でヨンフンとヒョンジェにハイタッチできる企画や、ポラロイドカメラで一緒に撮影できるフォトセッションなど、ステージ鑑賞だけでは味わえない“リアルな交流”の機会が設けられる。

「2026 YOUNGHOON&HYUNJAE FANMEETING ＜NINE TO FIVE＞ in Japan」

また、多くの来場者が2人を間近に感じられるサプライズ企画も予定されており、ファン一人ひとりにとって忘れられない一日となりそうだ。

来場者には、各部で異なるデザインのトレーディングカード2種が入場特典としてプレゼントされる。

チケットのファンクラブ先行受付は、W会員を対象に7月28日18時からスタート。詳細は公式サイトで確認でき、ファンクラブ先行終了後には一般先行も予定されている。

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