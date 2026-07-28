「実は昔から ボーダーが 好きish.」小栗有以、ノースリーブのファッション投稿！ファン絶賛 | RBB TODAY

AKB48の小栗有以が23日、インスタグラムを更新。ボーダー柄のワンピース姿を披露し、ファンから絶賛されている。
小栗は「実は昔から ボーダーが 好きish.」と新曲のタイトルに絡めて投稿。白と黒のボーダー柄ロングワンピースを着たショットを披露した。ワンピースは膝から下が広がるマーメイドラインで、小栗のスタイルをさらに引き立てるデザイン。投稿したショットは3枚あり、髪型をツインテールやポニーテールにアレンジした姿も見せている。
この投稿にファンからは「可愛すぎるよ！」「ボーダーお似合い！かわゆいゆい～」「スタイルの良さが際立つ」と絶賛するコメントが寄せられている。
AKB48・小栗有以、レアなメガネ姿にファン「オシャレで上品」「似合いすぎ」 | RBB TODAY
AKB48の小栗有以がインスタグラムで、新しく購入したリムレスメガネを着用した写真を公開。淡いミントグリーンのトップスやクリーム色のジャケットとの淡色コーディネートで、透明感のある大人っぽい魅力を披露した。メガネをファッションアイテムとして大切にする姿勢が評価されている。
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AKB48・小栗有以、日常のワンシーンを切り取った“自然体”カットを収録！4月始まり「2026年カレンダー」発売決定 | RBB TODAY
小栗有以の2026年カレンダーは日常の自然な瞬間を切り取り、リラックスした表情や心の動きを表現し、限定特典も販売予定。
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