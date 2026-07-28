「実は昔から ボーダーが 好きish.」小栗有以、ノースリーブのファッション投稿！ファン絶賛 | RBB TODAY

AKB48の小栗有以が23日、インスタグラムを更新。ボーダー柄のワンピース姿を披露し、ファンから絶賛されている。

小栗は「実は昔から ボーダーが 好きish.」と新曲のタイトルに絡めて投稿。白と黒のボーダー柄ロングワンピースを着たショットを披露した。ワンピースは膝から下が広がるマーメイドラインで、小栗のスタイルをさらに引き立てるデザイン。投稿したショットは3枚あり、髪型をツインテールやポニーテールにアレンジした姿も見せている。

（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

（写真は小栗有以の公式インスタグラムから）※所属事務所に掲載許諾をもらっています

この投稿にファンからは「可愛すぎるよ！」「ボーダーお似合い！かわゆいゆい～」「スタイルの良さが際立つ」と絶賛するコメントが寄せられている。