「背中はけっこうイケてると思うの」鈴木保奈美、背中の開いたドレス姿公開し称賛の声 | RBB TODAY

鈴木保奈美・58歳、若さを保つための“食生活のこだわり”明かす「ほっとくといくらでも食べてしまう」 | RBB TODAY
俳優の鈴木保奈美が23日、都内にて『世界くるみサミット2025』に登壇。トークショーを行い、若さと健康を保つために食生活で意識していることを明かした。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/04/24/228752.html続きを読む »
“58歳”鈴木保奈美、美しすぎる近影に反響「ため息が出るほど輝いている」「一生憧れの存在」 | RBB TODAY
鈴木保奈美が22日、自身のインスタグラムを更新。ジュエリーブランド「Cartier（カルティエ）」のブティックを訪れたときの様子をアップした。
https://www.rbbtoday.com/article/2024/12/23/225440.html続きを読む »
12日、女優の鈴木保奈美が自身の公式インスタグラムを更新し、鍛え上げられた背中を披露した。
この日、鈴木は背中が大きく開いたドレス姿で背中を見せた、ラグジュアリー・ファッション専門誌『Precious』のオフショットを披露。鈴木は投稿で「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」と自らの背中を自賛した。最後には英語で「Thanks Pilates coach」と記し、ピラティスのコーチへの感謝をつづっている。
コメント欄には「背中で語る かっこいい」「ほんとに保奈美さんの背中美しいです!!!」「背中だけじゃなくて二の腕も 自己肯定感、絶対大事です」など、称賛の声が寄せられた。
※鈴木保奈美の鍛え上げられた背中（鈴木保奈美の公式インスタグラムより）