「背中はけっこうイケてると思うの」鈴木保奈美、背中の開いたドレス姿公開し称賛の声 | RBB TODAY

12日、女優の鈴木保奈美が自身の公式インスタグラムを更新し、鍛え上げられた背中を披露した。

この日、鈴木は背中が大きく開いたドレス姿で背中を見せた、ラグジュアリー・ファッション専門誌『Precious』のオフショットを披露。鈴木は投稿で「あちこち重力に負けてきてるけど、背中はけっこうイケてると思うの」と自らの背中を自賛した。最後には英語で「Thanks Pilates coach」と記し、ピラティスのコーチへの感謝をつづっている。

コメント欄には「背中で語る かっこいい」「ほんとに保奈美さんの背中美しいです!!!」「背中だけじゃなくて二の腕も 自己肯定感、絶対大事です」など、称賛の声が寄せられた。

※鈴木保奈美の鍛え上げられた背中（鈴木保奈美の公式インスタグラムより）