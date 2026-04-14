中西アルノ、「ぽんこつ」と歌唱力の振れ幅！乃木坂46が『EX大衆』表紙に | RBB TODAY

乃木坂46の中西アルノが、4月15日発売の月刊アイドル誌『EX大衆』5-6月合併号（双葉社）の表紙と巻頭グラビアに登場する。

今回のテーマは「振れ幅」だ。ステージ上で会場の空気を変えるほどの歌唱・パフォーマンスを見せる一方、ふだんは「ぽんこつ」ともいわれる中西。その両方の個性が際立つカットを収録している。

部屋の中でリラックスした愛らしく柔らかな笑顔や、人込みや雑踏の中でも際立つ凛とした存在感、さらには自然光溢れる白い空間の中の神秘的なシーンなどを、あえてランダムに並べることでそのギャップや振れ幅にハッと息を呑むような構成となっている。

ロングインタビューでは、「歌うこと」のルーツや自身のターニングポイントなどパーソナルなことから、好きなMVである『気づいたら片想い』や『Actually...』、撮ってもらいたい監督などのMVトーク、さらには「14th YEAR BIRTHDAY LIVE」とキャプテン梅澤美波の卒業コンサートへの想いなど、たっぷり語っている。

中面グラビアでは、6期生の愛宕心響が登場し、愛くるしい表情の数々を収めた。また、岩本蓮加×岡本姫奈、鈴木佑捺×瀬戸口心月の対談、梅澤美波インタビュー、大越ひなのの連載のほか、新解釈『日常』が衝撃的だったとされる41stシングルアンダーライブ特集など、乃木坂46たっぷりの特集号となっている。