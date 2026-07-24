元AKB48・市川美織、8月の香港ファンミーティング中止を発表「多大なるご迷惑とご心配を…」 | RBB TODAY

元AKB48の市川美織が自身のX（旧Twitter）を更新。8月22日に開催を予定していた「市川美織 香港ファンミーティング」の中止を発表した。

投稿では「本イベントを楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心より深くお詫び申し上げます」とファンへ向けて謝罪。あわせて主催者側からの中止告知文が公開された。

中止にあたり、事務所側と協議を重ねた結果、苦渋の決断に至ったという。購入済みのチケットについては、手数料を除いたチケット代金全額が「art-mate」を通じて購入時の口座へ6～8週間以内に自動返金されるとのこと。

突然のイベント中止の報せに、ファンからは悲しみや心配の声が寄せられている。

※市川美織、香港ファンミーティングの中止を発表