元AKB48・市川美織、8月の香港ファンミーティング中止を発表「多大なるご迷惑とご心配を…」 | RBB TODAY

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元AKB48・市川美織、8月の香港ファンミーティング中止を発表「多大なるご迷惑とご心配を…」

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市川美織【写真：竹内みちまろ】
  • 市川美織【写真：竹内みちまろ】

　元AKB48の市川美織が自身のX（旧Twitter）を更新。8月22日に開催を予定していた「市川美織 香港ファンミーティング」の中止を発表した。

　投稿では「本イベントを楽しみにお待ちいただいていた皆様には、多大なるご迷惑とご心配をおかけいたしますことを、心より深くお詫び申し上げます」とファンへ向けて謝罪。あわせて主催者側からの中止告知文が公開された。

　中止にあたり、事務所側と協議を重ねた結果、苦渋の決断に至ったという。購入済みのチケットについては、手数料を除いたチケット代金全額が「art-mate」を通じて購入時の口座へ6～8週間以内に自動返金されるとのこと。

　突然のイベント中止の報せに、ファンからは悲しみや心配の声が寄せられている。

※市川美織、香港ファンミーティングの中止を発表


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《iilii》

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