「新たな夢に本格的に挑戦します！」フワちゃん、プロレスで“活動復帰”に賛否 | RBB TODAY

7日、タレントのフワちゃんが、自身の公式Xを更新。昨年、お笑い芸人・やす子へのSNSでの不適切投稿を理由に活動を休止して以来、これが初めてのSNS発信となる。投稿でフワちゃんは、改めて同件について謝罪すると共に、プロレス団体・スターダムへ電撃入団したことを発表した。

当時フワちゃんは、やす子の投稿に対して不適切な返信を行い、SNS上で大きな批判を浴びた。所属事務所も公式に「一定期間の活動休止」を発表し、事実上の謹慎状態となっていた。

この日、フワちゃんはXで「皆様ご無沙汰しております フワちゃんです！！」と絵文字を交えて挨拶。続けて「昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました」と、謹慎期間を振り返り謝罪した。

さらに「そんな中、ゼロから自分を鍛え直し、本気で向き合いたいものに出会いました」と決意を綴り、「突然のご報告となりますが、本日を持ちまして、女子プロレス団体 スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と、プロレスラーへの転身を表明。投稿には、スターダムのロゴが映し出されたリングの中央で、黒い練習着にお団子ヘアのフワちゃんが膝をつき、まっすぐ前を見据える写真が添付されている。

また、11月7日20時時点で、フワちゃんの名前がX上でトレンド入り。投稿直後からネット上でも話題が急増している。スターダムの公式Xでは【11.7 後楽園大会生配信中！！】と綴られた投稿があり、さらに「なんとフワちゃんが登場！」と、生配信に出演している様子も伝えている。

この投稿には、「クソ驚いた」「マジで！？身体大丈夫？」といった驚きの声のほか、「おかえり！！！フワギャルみんな待ち望んでたよ」「待ってたよマジで」と、約1年半ぶりの復帰を歓迎する声も寄せられた。一方で、「支持しない」「負けたら『試合敗退でーす』って言うんですか？」「すごく悲しい」など、批判的な意見も上がっており、賛否を呼んでいる。

※フワちゃん、プロレスで“活動復帰”を宣言した投稿（フワちゃんの公式Xより）

※フワちゃんの生配信の様子の投稿（STARDOM WORLD公式Xより）