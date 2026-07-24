前田敦子、プライベートショット公開　聖地・秋葉原への訪問に『エモさ』を感じる声も | RBB TODAY

前田敦子が自身のInstagramを更新。奈良や河口湖、大阪、そして秋葉原などを訪れた際のプライベートショットを公開した。

投稿には「プライベートぎゅっ」というコメントとともに、リラックスしたありのままの姿が収められている。お気に入りのブランドのコーディネートについても触れられており、洗練されたシルエットが目を引くスタイリングとなっている。

この投稿にファンからは「プライベートでもかわいすぎる」「オフショットを上げてくれるの嬉しい」といった歓喜の声が続出。特に、かつての活動拠点であり、前田ファンにとって聖地ともいえる秋葉原へ訪れていたことについて「あっちゃんが秋葉原にいる～！」「秋葉原！あっちゃんの聖地だ！」と当時を懐かしむ声があがり、訪問にエモさを感じるファンたちが寄せられている。

※前田敦子、プライベートショットを公開