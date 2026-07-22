島崎遥香、共演した男性アイドルファンから殺害予告が届いた過去を告白 | RBB TODAY

元AKB48の島崎遥香が、21日放送の『上田と女がDEEPに吠える夜』に出演。「女性アイドルのリアル」をトークテーマに、過去に受けた恐怖体験を告白した。

島崎は「怖いなんですけど、共演した男性アイドルのファンの方から殺害予告が届いた」と過去に舞台へ出演した際、共演した男性アイドルのファンから“殺害予告”が届いたことを告白。「劇場公演の〇月〇日に……」と、日時や場所を特定するような生々しい内容だったという。劇場には私服警官がいてくれたり、自宅の周りでも警備してくれたりと厳戒態勢に。身の危険を感じ、島崎自身が警察署へも訪れる事態となったと話した。

その後、警察の捜査によって予告をした犯人が見つかったことで事なきを得たという、恐怖体験を明かした。

SNSでは「たくさんの嫌な思いや大変な日々を過ごしながらも、ファンに夢を与え続けてくれていた推しに感謝」といった、見えない苦労を労う声や感謝の声が上がっている。