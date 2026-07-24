『それスノ』SPで夏休み企画「Snow Man楽曲ランキング」を発表！上位楽曲をライブ披露 | RBB TODAY

7月31日（金）よる7時から『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）2時間スペシャルが放送される。

同スペシャルでは、夏休み特別企画として「聴いただけで気分ブチアゲ↑テンションが上がるSnow Manの楽曲ランキング」と「出来そうで出来なさそうな“アレ"10人連続で完コピさせて下さい」の豪華2本立ての構成となる。

楽曲ランキング企画では、Snow Manの"アガる楽曲"を国民投票で募集したところ、集まった票数はなんと96,637票に上った。投票された楽曲をランキング形式で発表し、国民に選ばれたベスト3を、番組初となる有観客でのスペシャルライブで披露する。

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さらに、話題の新曲「グッタイム」を同番組ならではの演出で、特別な“ある場所"からライブで披露する。Snow Manの圧巻のステージは注目だ。

もう一方の企画「10人連続完コピチャレンジ」は、一見簡単に出来そうだが実際にはなかなか難しい技や動作に、メンバー1人ずつが挑戦し、10人全員が失敗なく成功することを目指す連帯責任のプレッシャーゲーム。今回のSPには佐野勇斗と本郷奏多が初参戦し、まさかの奇跡が起こる。さらに、ゲストMCを山里亮太が務める。