元日向坂46・河田陽菜、オフィシャルサイトや公式X開設を報告！ファンクラブで生配信も開始 | RBB TODAY

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元日向坂46・河田陽菜、オフィシャルサイトや公式X開設を報告！ファンクラブで生配信も開始

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河田陽菜【写真：竹内みちまろ】
  • 河田陽菜【写真：竹内みちまろ】

　元日向坂46のメンバーである河田陽菜が23日、インスタグラムを更新。オフィシャルサイト、オフィシャルファンクラブ、公式Xを開設したと報告した。

　河田は「お久しぶりです!!皆さんにお知らせがあります！」と白いワンピース姿でほほ笑むショットなどを投稿。23日にオフィシャルサイトなどを開設したと報告した。開設日である23日の21時から、さっそくファンクラブ内で生配信も行うとのこと。

　河田のファンは開設されたばかりの公式Xに「去年の11月19日から待ってました。よろしくお願いします」「活動再開。　ファンクラブ開設。嬉しい限りです。ありがとう。おかえりなさい。」「我らの陽菜ちゃんが帰ってきたぞーーーー！」と喜びのコメントを寄せている。

※河田陽菜がオフィシャルサイトなどの開設をお知らせした投稿


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