荻野目洋子、スリムクラブ真栄田からのフォロー申請に「嬉しいけど、何故私を！？」と困惑 | RBB TODAY

歌手の荻野目洋子が自身の公式X（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢からフォローされたことを明かし、その困惑した様子にファンがコメントを寄せている。
投稿では「Xをやっていると、意外な方がフォローしてくださった時に『嬉しい』気持ちと『何故私を!?』という気持ちが交錯する事がありませんか。」とユーモアを交えて、困惑した心境を吐露。あわせて通知画面のスクショを掲載し、2週間ほど気になっていたことを明かしている。
この投稿にはファンから「ファンでしょうね」「有名人だと分かっていても驚きますよね」といった共感や様々な推測コメントがあがっている。
※荻野目洋子、スリムクラブの真栄田賢からフォローされたことを明かした
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荻野目洋子、YouTubeでの虚偽情報拡散に苦言「自尊心を傷つけられます」 | RBB TODAY
荻野目洋子はYouTubeの虚偽情報拡散に苦言を述べ、自尊心を傷つけられると批判し、正確な情報発信の重要性を訴えた。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/08/12/234855.html続きを読む »