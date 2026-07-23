荻野目洋子、スリムクラブ真栄田からのフォロー申請に「嬉しいけど、何故私を！？」と困惑 | RBB TODAY

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荻野目洋子、スリムクラブ真栄田からのフォロー申請に「嬉しいけど、何故私を！？」と困惑

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荻野目洋子【錦怜那】
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　歌手の荻野目洋子が自身の公式X（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢からフォローされたことを明かし、その困惑した様子にファンがコメントを寄せている。

　投稿では「Xをやっていると、意外な方がフォローしてくださった時に『嬉しい』気持ちと『何故私を!?』という気持ちが交錯する事がありませんか。」とユーモアを交えて、困惑した心境を吐露。あわせて通知画面のスクショを掲載し、2週間ほど気になっていたことを明かしている。

　この投稿にはファンから「ファンでしょうね」「有名人だと分かっていても驚きますよね」といった共感や様々な推測コメントがあがっている。

※荻野目洋子、スリムクラブの真栄田賢からフォローされたことを明かした


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荻野目洋子、YouTubeでの虚偽情報拡散に苦言「自尊心を傷つけられます」 | RBB TODAY
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荻野目洋子はYouTubeの虚偽情報拡散に苦言を述べ、自尊心を傷つけられると批判し、正確な情報発信の重要性を訴えた。
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大人の魅力を放つ「荻野目ちゃん」......荻野目洋子がデジタル原色美女図鑑に登場！ | RBB TODAY
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荻野目洋子のデジタル写真集『【文春e-Books】デジタル原色美女図鑑　荻野目洋子　RETURN THE HERO』（文藝春秋電子書籍編集部）が10月5日に発売される。
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