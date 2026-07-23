荻野目洋子、スリムクラブ真栄田からのフォロー申請に「嬉しいけど、何故私を！？」と困惑 | RBB TODAY

歌手の荻野目洋子が自身の公式X（旧Twitter）を更新。お笑いコンビ・スリムクラブの真栄田賢からフォローされたことを明かし、その困惑した様子にファンがコメントを寄せている。

投稿では「Xをやっていると、意外な方がフォローしてくださった時に『嬉しい』気持ちと『何故私を!?』という気持ちが交錯する事がありませんか。」とユーモアを交えて、困惑した心境を吐露。あわせて通知画面のスクショを掲載し、2週間ほど気になっていたことを明かしている。

この投稿にはファンから「ファンでしょうね」「有名人だと分かっていても驚きますよね」といった共感や様々な推測コメントがあがっている。

※荻野目洋子、スリムクラブの真栄田賢からフォローされたことを明かした