ENHYPEN、吸血鬼社会の“フェイク広告”が話題！個性光るユニークなプロモーションに注目 | RBB TODAY

ENHYPENの「フェイク広告」が話題を集めている。

ENHYPENは7月17日から22日にかけて、公式SNSを通じて8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』の「ENGENE ver.」ソロフォト・フィルムを公開した。

【写真】ENHYPEN、個性が光る“フェイク広告”

同バージョンは、ENHYPENならではのヴァンパイアコンセプトをよりリアルに具現化するため、吸血鬼社会に存在する仮想ブランドを実際の広告のように見せる「フェイク広告」形式で制作されたコンテンツだ。

第1弾として登場したジョンウォンは、永遠の命を持つ吸血鬼たちのための銀行「MIDNIGHT BANK」の顔となった。続いて、ニキがマットレス専門ブランド「DORMANT」のモデルとして登場した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ジョンウォン、ニキ

ソンフンは、ヴァンパイアにとって命とも言える牙を安全かつ頑丈に管理できるという、ヴァンパイア専用オーラルケアブランド「PEARL BITE」を紹介した。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ソンフン、ジェイク

このほか、ジェイはヴァンパイア専用不動産仲介業者「Centuries VAMPIRE ESTATE」の公認不動産仲介士に扮し、ソヌは、ヴァンパイアの健康的なライフスタイルをサポートする総合栄養剤ブランド「NOOMAX」を紹介。ジェイクは、ヴァンパイア社会に存在する架空のブランド「HAVEN」の動物保護活動家として登場した。メンバーそれぞれの個性が光っており、ウィットに富んだ広告のキャッチコピーも注目を集めた。

(P)&(C) BELIFT LAB Inc. ジェイ、ソヌ

6日間にわたり、メンバー全員のソロフォト・フィルム公開を終えたENHYPENは、吸血鬼の世界を舞台にした仮想ブランドのラインナップを完成させた。

特殊輸送サービス業者から銀行、マットレス、オーラルケア製品、不動産仲介会社、総合栄養剤、動物保護団体まで、生活のあらゆる領域を網羅している。さらに、不老不死、犬歯、棺、血など、ヴァンパイアらしいシンボルを織り交ぜることで、没入感を高めた。

8月21日午後1時にリリースされる8thミニアルバム『THE SIN : BLISS』では、タブーを破った逃避行の末、共にいることそのものを「祝福」として受け入れる恋人たちの物語が描き出される。タイトル曲『Bloody Paradise』のMVは、アルバム発売翌日の22日午前0時に公開される予定だ。

■【写真】ENHYPENジョンウォン＆ニキ、破壊力抜群の2ショット！

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