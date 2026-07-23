ブレイクタレント1位の高橋成美、芸能界の先輩・ヒコロヒーからのアドバイスに感動 | RBB TODAY

元フィギュアスケート選手でタレントの高橋成美、お笑いタレントのヒコロヒーが23日、都内で「真夏にスケートリンクが出現！ 白くまくん COOL PARK 2026発表会」に出演した。

ヒコロヒー、高橋成美【写真：竹内みちまろ】

ヒコロヒー【写真：竹内みちまろ】

高橋成美【写真：竹内みちまろ】

高橋成美【写真：竹内みちまろ】

ヒコロヒー【写真：竹内みちまろ】

2人は、涼しげなライトカラーの衣装でステージに登場した。ヒコロヒーは「今日はお暑い中、お集まりいただきありがとうございます。少しでも涼んで帰ってください」と落ち着いた口調であいさつ。一方、高橋は、体中を使って元気いっぱいに「フィギュアスケートの高橋成美で～す！今日は、一緒に涼んでいけたらと思います！」。ヒコロヒーが「元気ですね」と声をかけると、高橋は「元気で～す！」と笑顔を弾けさせた。

高橋成美【写真：竹内みちまろ】

ヒコロヒー、高橋成美【写真：竹内みちまろ】

ヒコロヒー、高橋成美【写真：竹内みちまろ】

そんな高橋は、先日発表された、テレビ出演番組の増加数をもとに算出した「2026上半期ブレイクタレント」（ニホンモニター）のランキングで1位に輝いた。

高橋は「ありがとうございます。これもすべて皆様のおかげです！」と感謝。「ブレイクを実感するのはどんなときですか？」と質問され、「街で歩いていて、声を掛けていただけることがあります。それをとっても嬉しく感じています」と回答。続けて、「自分がフィギュアスケートの選手だったころに思い描いていた夢は、スケーターで人気者になるということです。一度は挫折をしましたが、今、この世界で皆さんから声を掛けてもらえるようになって、夢が叶えられました。それをすごくうれしく感じております」と現在の心境を言葉に。「これからも、もっと、もっと、上を目指させてください！」と背筋を伸ばした。

高橋とヒコロヒーは同じ芸能事務所に所属している。芸能界の先輩としてアドバイスを求められると、ヒコロヒーは「とにかく、事務所の人間をなめないということですね」「なめていくような人たちもいらっしゃいましたが、感謝をすること。仕事ができているのは周囲のスタッフのサポートのおかげ。感謝をして、悪口を言わない。悪口を言うなら面と向かって言い、陰でぐちゃぐちゃ言わない」と心構えを指南。高橋は「すばらしいアドバイスだったと思います」と目を輝かせた。



