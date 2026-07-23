村重杏奈、ワンショルダーのタンクトップで夏の白川郷を満喫！ | RBB TODAY

村重杏奈が22日、インスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つワンショルダーのタンクトップ姿で、夏の白川郷を満喫する様子を公開した。
村重は「村重家in岐阜 第二弾！2日目はパパシゲが行きたがってた白川郷！自然豊かでサイコー！！」と家族旅行で訪れた岐阜・白川郷で撮影したショットを公開。村重はワンショルダーの白いタンクトップにデニムを合わせ、「おっぱい先生」と自称する自慢のバストが際立つセクシーなコーディネートを披露している。岐阜への家族旅行では、妹2人のおもしろさに気づいたそうで、「大声で歌い始めたり昔話で盛り上がって原因不明の喧嘩して爆睡」と楽しく過ごせたとのこと。
この投稿にファンからは「ぼよよんすぎる」「ダイナマイトセクシーってこの事を言うんですね」「おっぱい先生 すごいっすね」といったコメントが寄せられている。
村重杏奈、美しすぎる“おだんごげ”ショットにファン悶絶！ | RBB TODAY
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村重杏奈の写真集に“名だたるオジ”６人が帯コメント！「なんで乳首出せへんの？」「今、芸能界で一番明るい場所 それが村重の隣です」 | RBB TODAY
村重杏奈の写真集「あんな」が29日に発売される。「脱ぎゃる・大人化」をテーマに全編オーストラリアで撮影された「人生最後」の作品。SNSで2000万インプレッションを超える反響を呼んでいる。芸能界の有名人6人による豪華な帯コメントが特徴。
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