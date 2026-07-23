 村重杏奈、ワンショルダーのタンクトップで夏の白川郷を満喫！ | RBB TODAY
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村重杏奈、ワンショルダーのタンクトップで夏の白川郷を満喫！

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村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています
  • 村重杏奈（写真は村重杏奈の公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています
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　村重杏奈が22日、インスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つワンショルダーのタンクトップ姿で、夏の白川郷を満喫する様子を公開した。

　村重は「村重家in岐阜　第二弾！2日目はパパシゲが行きたがってた白川郷！自然豊かでサイコー！！」と家族旅行で訪れた岐阜・白川郷で撮影したショットを公開。村重はワンショルダーの白いタンクトップにデニムを合わせ、「おっぱい先生」と自称する自慢のバストが際立つセクシーなコーディネートを披露している。岐阜への家族旅行では、妹2人のおもしろさに気づいたそうで、「大声で歌い始めたり昔話で盛り上がって原因不明の喧嘩して爆睡」と楽しく過ごせたとのこと。

　この投稿にファンからは「ぼよよんすぎる」「ダイナマイトセクシーってこの事を言うんですね」「おっぱい先生　すごいっすね」といったコメントが寄せられている。


村重杏奈、美しすぎる“おだんごげ”ショットにファン悶絶！ | RBB TODAY
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元HKT48のタレント村重杏奈がSNSで「おだんごげ」ヘアスタイルを披露。高い位置でまとめたお団子ヘアとオフショルダー風トップスで、美しいデコルテと透明感あふれる肌が際立つ。ファンから称賛の声が殺到している。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/06/30/250033.html続きを読む »

村重杏奈の写真集に“名だたるオジ”６人が帯コメント！「なんで乳首出せへんの？」「今、芸能界で一番明るい場所　それが村重の隣です」 | RBB TODAY
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村重杏奈の写真集「あんな」が29日に発売される。「脱ぎゃる・大人化」をテーマに全編オーストラリアで撮影された「人生最後」の作品。SNSで2000万インプレッションを超える反響を呼んでいる。芸能界の有名人6人による豪華な帯コメントが特徴。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/05/28/248520.html続きを読む »

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