村重杏奈、ワンショルダーのタンクトップで夏の白川郷を満喫！ | RBB TODAY

村重杏奈が22日、インスタグラムを更新。スタイルの良さが際立つワンショルダーのタンクトップ姿で、夏の白川郷を満喫する様子を公開した。

村重は「村重家in岐阜 第二弾！2日目はパパシゲが行きたがってた白川郷！自然豊かでサイコー！！」と家族旅行で訪れた岐阜・白川郷で撮影したショットを公開。村重はワンショルダーの白いタンクトップにデニムを合わせ、「おっぱい先生」と自称する自慢のバストが際立つセクシーなコーディネートを披露している。岐阜への家族旅行では、妹2人のおもしろさに気づいたそうで、「大声で歌い始めたり昔話で盛り上がって原因不明の喧嘩して爆睡」と楽しく過ごせたとのこと。

この投稿にファンからは「ぼよよんすぎる」「ダイナマイトセクシーってこの事を言うんですね」「おっぱい先生 すごいっすね」といったコメントが寄せられている。