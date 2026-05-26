「ダイナマイトセクシー！」村重杏奈、目をひくタンクトップ姿公開！ | RBB TODAY

25日、タレントの村重杏奈がインスタグラムを更新。自身のニックネームが「ダイナマイトセクシー」になったことを明かした。

村重はボディラインが露わなグレーのタンクトップにデニムを合わせたコーディネートの写真をアップ。「私、村重、とうとう

ダイナマイトセクシーって呼ばれるようになりました。」と新たなニックネームで呼ばれるようになったことを明かした。「信じられますか？「ダイナマイトセクシー！そっちじゃないよ！」とか「ダイナマイトセクシー！このお菓子食べる？」とか」と、友人に当たり前のようにダイナマイトセクシーと呼ばれている現状を報告。

村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

村重杏奈（写真は公式インスタグラムから）※所属事務所に許諾を得ています

写真の村重は上半身のラインがほぼ丸わかりで、ボリュームのあるバストもくっきり見える。牛のオブジェとともに撮影したショットでは、バストだけでなく引き締まったお腹もチラ見えしており、まさにダイナマイトセクシーにふさわしい装いだ。この投稿にファンからは「なんか、パワーアップしてない？」「ダイマトセクシーしげちゃん綺麗になっているね」と絶賛するコメントを寄せた。