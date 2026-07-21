「何を歌うの…？」女優に転向した元アイドル・ユジョン、“びしょ濡れフェス”出演にファンの反応二分 | RBB TODAY

ガールズグループBBGIRLS出身の女優ユジョンが、“びしょ濡れフェス”への初出演を控えるなか、ファンの反応は割れている。

ユジョンは、8月22日に江原道（カンウォンド）束草（ソクチョ）のハンファリゾート雪岳で開催される「WATERBOMB SOKCHO 2026」に出演する。

【写真】ユジョン、“びしょ濡れフェスの女神”になる準備完了

所属事務所は、今回のステージを通じて、これまでの明るく健康的なイメージに加え、新たな“サマーミューズ”としての魅力を披露する予定だと明らかにした。

（写真＝ユジョンInstagram）

『WATERBOMB』は、“びしょ濡れフェス”としても知られる夏の音楽フェスティバルで、毎年多くの人気アーティストが出演している。

しかし、出演の知らせが伝えられると、オンライン上では期待の声だけでなく、懸念の声も少なくなかった。

BBGIRLSのファンからは、「女優に転向したのに何を歌うの？」「WATERBOMBはパフォーマンスが重要だが、ソロ曲がないため難しいのでは？」「BBGIRLSの曲を歌えるのか」「『Rollin’』は現在もBBGIRLSが活動しているから 、歌いにくいのでは？」などの反応が寄せられた。

一方で、「ステージ経験が豊富なだけに、新たな一面を見せてくれるだろう」「WATERBOMBは雰囲気とパフォーマンスが重要なフェスだから、十分期待できる」「ユジョンならではの魅力を見せればいい」と応援するファンも相次いだ。

BBGIRLSは2011年にBrave Girlsとしてデビューし、2021年に『Rollin’』のチャート逆走ヒットをきっかけに全盛期を迎えた。2023年にはミニョン、ユジョン、ウンジ、ユナがグループ名を「BBGIRLS」に改めて再デビューしたが、ユジョンは2024年にグループを脱退し、女優に転向した。

現在、BBGIRLSはミニョン、ウンジ、ユナの3人体制で活動している。最近では、新シングル『BODY WAVE』をリリースし、夏の活動に乗り出した。

なお、ユジョンは女優転向後、TVINGのショートオリジナルシリーズ『1度もない男』（原題）を通じて演技に挑戦。KBS2のバラエティ『THE LOGIC』をはじめ、さまざまな番組でMCとしても活躍し、活動の幅を広げている。

女優転向後、初めて立つ大型音楽フェスティバルのステージとなるだけに、どのようなコンセプトとパフォーマンスで観客を魅了するのか、注目が集まっている。

◇ユジョン プロフィール

1991年5月2日生まれ。韓国・ソウル出身。本名ナム・ユジョン。2016年にガールズグループBrave Girlsのメンバーとしてデビューした。グループは長年、ブレイクしなかったが、2017年3月にリリースした『Rollin'』が2021年になって遅れて大ヒットして話題に。2023年4月にグループ名が「BBGIRLS」に変更されたなか、2024年4月にグループ脱退した。プライベートでは、2023年9月に11歳年上の俳優イ・ギュハンとの熱愛を認めるも、約1年後の8月末に破局を発表した。

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