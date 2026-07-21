BTS、BLACKPINK、TXT、ENHYPENら受賞！「2026 K WORLD DREAM AWARDS」ベストAL賞を発表 | RBB TODAY

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BTS、BLACKPINK、TXT、ENHYPENら受賞！「2026 K WORLD DREAM AWARDS」ベストAL賞を発表

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BTS、BLACKPINK、TXT、ENHYPENら受賞！「2026 K WORLD DREAM AWARDS」ベストAL賞を発表
  • BTS、BLACKPINK、TXT、ENHYPENら受賞！「2026 K WORLD DREAM AWARDS」ベストAL賞を発表

音楽授賞式「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」が、ベストアルバム賞の受賞者を事前に発表した。

今年のK-POPを代表するアーティストたちが一足先に名を連ね、授賞式への期待が高まっている。

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「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」組織委員会は7月21日、「K WORLD DREAM ベストアルバム賞」の受賞者を発表した。

組織委員会によると、BTS、ENHYPEN、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、BLACKPINKなどが同部門のトロフィーを手にした。彼らは今年のアルバム市場で目覚ましい成果を収め、K-POPのグローバルな影響力を改めて証明した。

組織委員会は、「今日のK-POPを作り上げたすべての人が功労者」という方針のもと、受賞者を選定し、表彰を行う予定だ。

BTS、ENHYPEN、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、BLACKPINK
（写真提供＝各所属事務所）右上から時計回りにENHYPEN、NCT WISH、TOMORROW X TOGETHER、BLACKPINK、BTS

ステージ上で活躍するアーティストだけでなく、見えない場所で彼らを支えるスタッフもまた、現在のK-POPシンドロームを築いた主役だという意味を込め、全員がともに祝福され、拍手を受けられる祭典を目指すという。

なお、「2026 K-WORLD DREAM AWARDS」は8月27日、京畿道高陽市のKINTEXで開催される。

（記事提供＝OSEN）

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《スポーツソウル日本版》

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