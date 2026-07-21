TOMORROW X TOGETHER、ユニセフのグローバルパートナーとして国連キャンペーンに参加 | RBB TODAY

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、ユニセフのグローバルパートナーとして国連のキャンペーンに参加した。

7月21日、所属事務所BIGHIT MUSICは「TOMORROW X TOGETHERが、7月17日（現地時間）米ニューヨークの国連本部で開催された、国連ユース・オフィス主催のイベント『One World, One Game, One Goal』に参加した」と明らかにした。

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TOMORROW X TOGETHERは今回のイベントにユニセフのグローバルパートナーとして参加し、ポジティブな影響力を広めた。彼らはユニセフ本部および韓国委員会と協力し、世界中の子どもや青少年の心の健康を守るためのグローバルキャンペーン「TOGETHER FOR TOMORROW」も展開している。

（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOGETHER

今回のイベントは、「2026 FIFA北中米ワールドカップ」の決勝戦を前に、スポーツを通じて世界中の青少年のメンタルヘルスとウェルビーイングの向上を図るために企画された。

（写真提供＝BIGHIT MUSIC）TOMORROW X TOGETHER

TOMORROW X TOGETHERは「Real People Real Talk」の映像に登場し、キャンペーンの幕開けを告げた。メンバーたちは、青少年をケアする文化を築く必要があるというメッセージを伝え、世界中の人々の注目を集めた。

なお、TOMORROW X TOGETHERは8月19日に日本5thシングル『セツナハナビ（Setsuna Hanabi）』をリリースする。

（記事提供＝OSEN）

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