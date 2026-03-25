ちとせよしの、色気漂うシャワーシーンの大胆カット！水着グラビアムック表紙公開 | RBB TODAY

4月2日に発売される、水着グラビアムック『BLT MONSTER Round 8』（東京ニュース通信社）の表紙と裏表紙ビジュアルが公開された。 同誌は女性の肉感、肌感、質感を捉え、被写体の奥底に眠る“怪物”に迫ることをコンセプトにしたグラビアムックだ。

表紙にはグラビア界で活躍するちとせよしのが登場。元鉄工所勤務という経歴で注目を集め、現在はアイドルグループ「あまいものつめあわせ」のメンバーとしても活動するちとせが表紙を飾る。

「BLT MONSTER Round 8 限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／成田英敏

通常版の表紙には、ちとせが体現する大胆で力強さを感じさせるカットを採用。撮影では同誌のコンセプトである“女性の肉感・肌感・質感”を追求し、魅力が色濃く表れたシャワーシーンでの一枚が起用されている。限定表紙版では通常版とは趣を変え、『BLT MONSTER』ならではのファッショナブルなビジュアルを採用。セルフシャッターで切り取られた一枚を表紙に起用する新たな試みにも挑戦している。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊） 撮影／melon

「BLT MONSTER Round 8 限定表紙版」（東京ニュース通信社刊） 撮影／melon

裏表紙を飾るのは矢野ななか。通常版では独特の表情で見つめるカットが採用されている。緑の特徴的な光を利用した写真で、濡れた髪や肌、衣装が光を浴びて艶っぽさを引き出している。一方、限定版の裏表紙は通常版とは対照的にストレートに美しいカットを採用。透明感のある肌と黒い水着のコントラストが印象的な一枚だ。かわいらしさと綺麗さの両面を持ち合わせる矢野の成長を感じさせる顔立ちも注目ポイントとなっている。

表紙と巻頭グラビアを飾るちとせは、“女性の肉感、肌感、質感”という媒体コンセプトを真正面から切り取る撮影を実施。ストリート感のあるファッショナブルな衣装に加え、ホテルの一室でのしっとりとした表情まで、持ち前の柔らかさと存在感を写し取った。身体のリアリティと美しさが共存するグラビアとなっている。

裏表紙に登場する矢野は、MBS系ドラマ『女の子が抱いちゃダメですか？』に出演中。女優としての活動に加え、YouTubeチャンネル『佐久間宣行のNOBROCK TV』のバラエティ企画に出演して話題を呼んでいる。今回、『B.L.T.2026年3月号』で掲載されたグラビアが好評につきオファーを受け、ナチュラルをテーマに撮影が行われた。前回とは異なるスタッフやロケーション、衣装で魅力を引き出しており、B4サイズで展開される。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／友野雄

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／友野雄

中面には、67thシングル『名残り桜』が発売中のAKB48から鈴木くるみが登場。グループ内で“グラビア選抜”として知られ、愛らしい顔立ちとスタイルを併せ持つ鈴木だが、今回は普段のイメージとは異なる“Sっ気”を帯びたテイストに挑戦した。撮影では、深くスリットの入ったロングスカートやピンヒール、胸元が開いた衣装などを着こなし、挑発的な表情を見せている。鈴木の新たな一面が垣間見えるグラビアだ。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／塩谷未来

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／塩谷未来

続いて、13thシングル『好きすぎて泣く』が発売中のSTU48から工藤理子が登場。自ら関係者に直談判してグラビア活動を始め、現在は各誌で活躍する工藤を、ファンタジーな世界観で撮影した。花があしらわれた水着やレースのコルセット、サイドが開いたキャミソールワンピースなどを着用し、カメラマンを含めた全員女性スタッフの現場で、“かわいい”と“セクシー”を掛け合わせたグラビアに仕上がっている。

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

「BLT MONSTER Round 8」（東京ニュース通信社刊）撮影／横山マサト

また、『王様のブランチ』（TBS系）のリポーターを務め、女優としても活動する冴木柚葉が登場。“生命力”をテーマにした撮影を実施し、牛丼を頬張る姿や植物に囲まれた幻想的なシーン、シャワーを浴びるカットなど、多彩なシチュエーションで冴木の魅力を切り取っている。幻想的でありながらリアルな空気感も漂うグラビアとなっている。

一部店舗では、通常版と表紙・裏表紙の絵柄が異なる『BLT MONSTER Round 8 限定表紙版』も発売される。価格は2,200円で、表紙・裏表紙の絵柄以外は通常版と同内容。対象店舗はAmazonと楽天ブックスとなっている。

「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【ちとせよしの（あまいものつめあわせ）】

「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【鈴木くるみ（AKB48）】

「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【工藤理子（STU48）】

「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【冴木柚葉】

「BLT MONSTER Round 8」セブンネットショッピング購入特典生写真【矢野ななか】

さらに、セブンネットショッピングでは購入者特典を用意。ちとせよしのは2L判生写真、鈴木くるみはポストカード、工藤理子は2L判生写真、冴木柚葉はポストカード、矢野ななかは2L判生写真の計5種類から選んで購入できる。なお、限定表紙版および特典付き商品は在庫がなくなり次第販売終了となる。