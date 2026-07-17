ILLIT、Japan 2nd Singleの収録曲＆カバー公開！楽曲制作に『ユイカ』・岡嶋かな多が参加 | RBB TODAY

ILLIT(アイリット)がJapan 2nd Single『I Got Your Back』の収録曲とデジタルカバーを公開した。

本作に込められたメッセージを改めて伝えた。

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7月17日、ILLITのグループ公式SNSによると、Japan 2nd Single『I Got Your Back』には、タイトル曲の日本オリジナル曲『I Got Your Back』をはじめ、今年1月にデジタル配信リリースされ、TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』オープニングテーマを務めた『Sunday Morning』、そしてタイトル曲の韓国語バージョンの全3曲が収録される。

タイトル曲『I Got Your Back』は、「私がそばにいるよ」という意味の楽曲名の通り、不安やプレッシャーに押し潰されそうな日々の中でも、そばにいてくれる仲間への想いを歌う。ILLITのリアルな心情が込められた、ロックジャンルの楽曲だ。

SNSでは本日より先行して音源の一部が公開され、一度聴いたら耳から離れないキャッチーなメロディが早くも大きな反響を呼んでいる。

（P）&（C） BELIFT LAB Inc.

同曲の作詞には、『好きだから。』などのヒット曲でZ世代から絶大な支持を集めるシンガーソングライター『ユイカ』が参加し、少女たちの繊細な感性をリアルな言葉で表現。作曲には、マルチプラチナ・ミリオンセラーを記録している数々のヒット曲を手掛けたトップクリエイター・岡嶋かな多を起用し、ロックジャンルとしてのクオリティとダイナミックなサウンドを底上げした。

日本のトレンドを席巻する豪華アーティスト・クリエイターとの出会いでどのような相乗効果が生まれるか、期待が高まっている。

さらに、タイトル曲の韓国語バージョン『I Got Your Back (Korean Ver.)』が収録されることも決定した。本楽曲はCDパッケージにのみ収録され、他の収録曲とは異なり、デジタル配信日は後日追って公開される予定だ。

パッケージを手にしたファンだけが一足先にその歌声を堪能できる特別なトラックとなっており、今後のデジタル配信の続報にもグローバルファンから熱い注目が集まる。

『Magnetic』や『Almond Chocolate』、『It’s Me』など数多くのヒット曲を筆頭に、これまで率直な自己表現と等身大のメッセージを伝えてきたILLIT。今作でも、悩みながらも成長を続ける少女たちのストーリーを伝え、10代・20代からの圧倒的な共感を呼び起こすに違いない。

現在、ILLITは7月26日のJapan 2nd Singleリリースを控える中、初のライブツアーの日本公演「ILLIT LIVE 'PRESS START❤' in JAPAN」を開催中だ。愛知を皮切りに、大阪・福岡での公演を大盛況のうちに終え、今後は兵庫・東京を含む全5都市11公演を駆け抜ける。

さらに、8月4日には「めざましライブ ILLIT×CUTIE STREET in めざましWANGANフェス」、8月9日には「LuckyFes’26」への出演も決定。この夏、日本でさらなるILLIT旋風を巻き起こす彼女たちの動向から目が離せない。

◇ILLITとは？

2023年6～9月に放送された『R U Next？』を通じて、YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHAで結成された、日本人メンバー2人（MOKA、IROHA）を含む多国籍5人組グループ。HYBE傘下レーベルの芸能事務所BELIFT LAB所属。自主的で積極的な意志（I WILL）と特別な何かを意味する代名詞（IT）の組み合わせで作られたグループ名には、「何にでもなれる潜在力を持つグループ」という意味が込められている。2024年3月25日、1stミニアルバム『SUPER REAL ME』をリリースしてデビュー。

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