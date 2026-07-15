新山千春、娘の20歳の誕生日をお祝い！新山の変わらぬ美貌に「お母さんがぜんぜん変わらない」とファン驚き | RBB TODAY

タレントの新山千春が14日、インスタグラムを更新。娘・もあさんの20歳のバースデーをお祝いする様子を公開した。

新山は「7/12 もあが20歳になりました！！」と投稿。七五三の着物姿のもあさんが新山と向かい合うショットと、同じ構図で20歳のもあさんが新山と向かい合うショットをアップし、娘の成長をお祝いした。その他にもケーキの前で娘と肩を組み撮影したショットや、毎年誕生日祝いで手作りしていたというスイカアートの写真など、様々な思い出のショットがアップされている。もあさんは現在ダンサーの道を選んだそうで「これからのもあの人生！自分で決めたダンサーという道で自分を信じてたくましく挑戦していってほしいと思います！」と娘への想いを綴った。

この投稿にファンからは「もあちゃん、誕生日おめでとうございます。応援してます。」「お二人とも美しい」「お母さんが全然変わらない すごいです」と、祝福のコメントともに新山の変わらぬ美貌を絶賛するコメントが寄せられている。

※新山千春が娘の20歳の誕生日をお祝いする投稿