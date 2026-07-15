東方神起・ユンホ、ソロコンサートで新シングル『Time’s Tickin’』初披露へ！圧巻パフォーマンスに期待 | RBB TODAY

東方神起のユンホが、ファンに忘れられない時間を届ける。

ユンホは、7月17日から19日の3日間、ソウル・蚕室室内体育館で初のソロコンサート『U-KNOW PROJECT 26 : SCENE#1』を開催する。

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今回の公演では、7月20日にリリースを控える新シングルのタイトル曲『Time’s Tickin’』と収録曲『An Ordinary Story』のステージを、ファンの前で初披露する予定だ。

（写真提供＝SMエンターテインメント）

ユンホが自ら作詞に参加したタイトル曲『Time’s Tickin’』は、時計の針の音が耳に残る魅力的なポップダンスナンバーだ。時間の流れを視覚的に表現したポイントダンスとミュージカルを思わせるドラマチックなパフォーマンスが融合し、“トップクラスのアーティスト”という言葉にふさわしい圧巻のステージになると期待されている。

また、会場を訪れることができないファンのため、最終日となる19日の公演はBeyond LIVEとWeverseを通じてオンラインでライブ配信される予定だ。

さらに、初のソロコンサートに対するファンからの熱い声援を受け、グローバルツアーの日程もさらに拡大した。

9月19日にはベトナム・ホーチミン公演の追加開催が決定。日本では、日本オリジナルバージョンとして新たに企画されたツアーで熱気をつなぐ。日本アリーナツアーは、10月31日と11月1日の神奈川公演を皮切りに、11月14日・15日に大阪、12月8日・9日に愛知で開催される予定だ。

なお、ユンホのカリスマ性が色濃く反映された新シングル『Time’s Tickin’』は、7月20日午後6時に各種音楽配信サイトを通じて正式リリースされる。

（記事提供＝OSEN）

◇ユンホ プロフィール

1986年2月6日生まれ。本名チョン・ユンホ。2003年12月、東方神起のリーダーとしてデビューした。誠実で真面目、ストイックな姿勢から“熱血リーダー”、“情熱マンスール”、“アイドルの教科書”などと親しまれている。ファンだけでなく他のアイドルからも好感度が高い。同じく東方神起のチャンミン曰く、「僕が水で、（ユンホは）火のような性格。正反対だからお互いが補い合っている」。ドラマ『夜警日誌』『メロホリック』『私たちの人生レース』『パイン ならず者たち』などにも出演。

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