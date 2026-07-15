Samsung、折りたたみディスプレイ新技術「Flex Titanium」発表 | RBB TODAY

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Samsung、折りたたみディスプレイ新技術「Flex Titanium」発表

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　Samsungは、次世代Samsung Galaxy折りたたみ製品向けの新技術「Flex Titanium」を発表した。7月22日に開催される「Galaxy Unpacked」で詳細を明らかにする。

　同技術は、7世代にわたるGalaxy折りたたみ製品の開発で培った知見をもとに、ディスプレイ構造を新たに設計したもの。構造と素材の両面を進化させることで、耐久性の向上と折り目の目立ちにくさを実現し、より洗練された視聴体験を提供するという。

「Flex Titanium」では、チタン合金フィルムとチタンプレートという2つのチタン部品を採用。Samsungは、折りたたみディスプレイに求められる薄さ、柔軟性、強度のバランスを高い次元で実現したとしている。

　チタン合金フィルムはOLEDパネルの下層に配置され、ディスプレイを内側から支える役割を担う。従来のポリマーフィルムと比べて20倍の機械的強度を備えながら、精密なロール加工により髪の毛の約3分の1という薄さに仕上げることで、スリムなディスプレイパネルを実現した。

　さらに、その下層にはディスプレイモジュールを支える構造体としてチタンプレートを配置。高度な穴加工技術により、モジュールと接着剤の間に空気が生じない構造とし、より強固な一体構造を実現している。これにより、画面を開いた状態ではディスプレイを安定して支えつつ、繰り返しの折りたたみにも対応する柔軟性を確保した。

　また、高解像度アーキテクチャと次世代有機材料を組み合わせることで、超高精細なディスプレイ解像度を実現しながら消費電力を削減。全体的な電源効率の向上も図られている。

　Samsungは、同技術により高い強度を保ちながら、折り目が目立ちにくい画面によるコンテンツへの没入感を最大化できるとしている。「Flex Titanium」は、次世代Samsung Galaxy折りたたみ製品に初めて採用される。

「Galaxy Unpacked」は、2026年7月22日22時よりSamsung Japan公式サイトおよびSamsung Japan公式YouTubeでライブ配信される。


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