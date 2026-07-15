9人でデビューも実質5人に…BAE173が事実上の解散、所属事務所が契約終了を発表 | RBB TODAY

BAE173が事実上の解散となる。

メンバー5人全員が所属事務所を離れる。

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7月14日、所属事務所ポケットドルスタジオは「所属アーティストであるBAE173のユジュン、ムジン、ジュンソ、ヨンソ、ピッとの専属契約が2026年6月30日をもって終了した」と発表した。

（写真提供＝OSEN）BAE173

BAE173は2020年11月に9人組としてデビューしたが、2023年6月にドヒョン、今年2月にハンギョル、4月にドハがグループを離れた。また、昨年2月にはジェイミンがCLOSE YOUR EYESでの活動に専念するため、BAE173での活動中断を発表していた。

そして今回、5人の契約が終了したことで、グループは事実上の解散とみられている。

ポケットドルスタジオの発表全文は以下の通り。

◇

「こんにちは。ポケットドルスタジオです。

所属アーティストであるBAE173のユジュン、ムジン、ジュンソ、ヨンソ、ピッとの専属契約が、2026年6月30日をもって終了いたしました。

当社は十分な話し合いの末、新たな活動に挑戦したいというメンバーたちの意思を尊重し、専属契約の満了とともにそれぞれの活動を続けていくことを決定いたしました。

これまでBAE173のユジュン、ムジン、ジュンソ、ヨンソ、ピッに惜しみない愛と応援を送ってくださったファンの皆さまに、心より感謝申し上げます。

ありがとうございます。

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