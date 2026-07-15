世界最速で『ゴジラ-0.0』立像を常設展示！「ゴジラ・ストア」が名古屋に9月にオープン | RBB TODAY

東海エリア初となる、常設のゴジラのオフィシャルストア「ゴジラ・ストア Nagoya」が9月4日に愛知県・名古屋パルコ西館8Fにオープンする。

ゴジラ・ストアは現在、東京・大阪・福岡で展開する国内6店舗に加え、昨年9月にオープンした海外1号店「ゴジラ・ストア Taipei」、今年1月にオープンした海外2号店「ゴジラ・ストア Malaysia」を合わせ、国内外で計8店舗を展開している。ゴジラのブランド体験を提供する場として多くのファンから支持を集めており、その好調ぶりを受けて東海エリアへの初出店が実現した。

TM & © TOHO『ゴジラー0.0』店舗イメージ

同店の目玉となるのが、11月3日（火・祝）公開予定の山崎貴監督作品『ゴジラ-0.0』に登場するゴジラのデータを使用して精巧に作られた全身立像の常設設置だ。この立像の常設展示は世界最速となり、映画公開に先駆けて、その迫力を体感できる貴重な機会となる。

TM & © TOHO 店舗ロゴ

TM & © TOHO『ゴジラー0.0』ポスター

このほか、コレクターズアイテム、アパレル、ライフスタイルグッズなどの商品ラインナップや、「ゴジラ・ストア Nagoya」限定商品も順次展開される。フィギュアやぬいぐるみなど、コアファンからライトファンまで幅広く楽しめるアイテムが揃う予定だ。