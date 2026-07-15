BLACKPINK・ジス、日本人デザイナーの個展を訪問！お茶目な笑顔の“和やか2ショット”が話題 | RBB TODAY

BLACKPINKのジスが、日本人デザイナーとの特別な親交を見せた。

7月15日、ジスは自身のインスタグラムを更新し、数枚の写真を投稿した。

【写真】ジス、日本人デザイナーとの“和やか2ショット”

公開された写真には、日本のグラフィックデザイナー・VERDYの個展を訪れたジスの姿が収められている。ジスは白のトップスにデニムパンツを合わせ、青いキャップを深くかぶったカジュアルな装いを披露。愛嬌たっぷりの笑顔で魅力を振りまいた。

特に目を引いたのは、今回の展覧会の主役であるVERDYとのツーショットだ。ジスはVERDYの直筆サインが入ったカードを手に、いたずらっぽい表情を浮かべるなど、親しげな雰囲気を漂わせた。

VERDYは以前、BLACKPINKのワールドツアー「BORN PINK」にアーティスティックディレクターとして参加し、独創的なクリエイティブを生みだした。

当時、BLACKPINKのツアー日程に合わせてロンドン、ニューヨーク、ソウルなど主要都市で開催されたコラボポップアップストアには長蛇の列ができ、世界のファッション・アート界に強烈な印象を残した。

（写真＝ジスInstagram）

◇ジス プロフィール

1995年1月3日生まれ。本名キム・ジス。グループ内ではリードボーカルを務め、ライブでも安定した歌唱力を披露する。2016年8月8日にBLACKPINKとしてデビューする前には、スーツケースブランドやスマートフォンのCMに出演していた。オリエンタルで優雅な美貌が印象的だが、実は明るい性格でメンバー全員が認めるギャグセンスの持ち主。2024年2月21日、個人事務所BLISSOO設立を発表した。

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