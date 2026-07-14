びっくりドンキー、夏限定「トマト弾けるハンバーグ」登場！エビフライを乗せた新作も | RBB TODAY

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びっくりドンキー、夏限定「トマト弾けるハンバーグ」登場！エビフライを乗せた新作も

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角切りトマトのオムバーグディッシュ
  • 角切りトマトのオムバーグディッシュ
  • 今年は新商品3種が初登場！さっぱりトマトで暑い季節にも楽しめるびっくりドンキーの「トマト弾けるハンバーグ」7月15日(水)より期間限定でスタート
  • ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ
  • 角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ
  • 角切りトマトのガーリックスパイシーポテト

　びっくりドンキーは7月15日から、夏季限定の「トマト弾けるハンバーグ」フェアを開催する。今年は新商品3種と、昨年に続いて登場するメニュー1種の計4種を販売する。

今年は新商品3種が初登場！さっぱりトマトで暑い季節にも楽しめるびっくりドンキーの「トマト弾けるハンバーグ」7月15日(水)より期間限定でスタート

　「ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ」は、トマトクリームと2種のチーズを組み合わせ、ガーリッククリームを加えた新商品。価格はSサイズ1,530円、Mサイズ1,720円、Lサイズ2,030円で、いずれも税込。

ガーリック香るトマトクリームバーグディッシュ

　「角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ」は、「角切りトマトのオムバーグディッシュ」に、エビを丸ごと一尾使ったびっくりサイズのエビフライを乗せた一品。価格はSサイズ1,930円、Mサイズ2,120円、Lサイズ2,430円で、いずれも税込。

角切りトマトとびっくりエビフライのオムバーグディッシュ
角切りトマトのガーリックスパイシーポテト

　サイドメニューには、ホクホクのスパイシーポテトに、トマトの酸味とガーリッククリームの風味を合わせた「角切りトマトのガーリックスパイシーポテト」が新登場する。価格は税込790円。

　昨年に続いて販売される「角切りトマトのオムバーグディッシュ」は、角切りトマトが入ったトマトソースに、とろりとした卵を組み合わせたメニュー。価格はSサイズ1,610円、Mサイズ1,800円、Lサイズ2,110円で、いずれも税込となる。販売価格は地域・店舗によって異なり、一部店舗では取り扱いのない商品もある。


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