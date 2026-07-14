光沢肌にタンクトップから溢れるボリューム感！ユジョン、“びしょ濡れフェスの女神”になる準備完了 | RBB TODAY

ガールズグループBBGIRLS出身の歌手ユジョンが、“びしょ濡れフェス”出演に向け、準備を整えた。

去る7月13日、ユジョンは自身のインスタグラムを更新。

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キャプションには、「8月22日、束草（ソクチョ）から会いましょう」という文章とともに、水鉄砲などの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、“びしょ濡れフェス”としても知られる音楽フェスティバル「WATERBOMB」に出演するための写真を撮影したときの様子を捉えた。ユジョンは韓国・束草公演への出演が決定した。

（写真＝ユジョンInstagram）

写真のなかのユジョンは、白色のタンクトップにデニム生地のショートパンツを合わせ、シンプルでありながらも夏を感じられる衣装に身を包んだ。彼女の清純なルックスと抜群のスタイルが、フェスティバルへの期待を高めている。

投稿を目にしたファンからは、「いつもだけど、綺麗」「WATERBOMBだなんて…何事！」「笑顔が可愛すぎる」といった反応が寄せられていた。

なお、ユジョンは、かつてBBGIRLS（旧Brave Girls）でセンターを務めた。グループ脱退後は、個人で活動中だ。また、韓国では『ポケットモンスター』のゼニガメに似ているとされている。

◇ユジョン プロフィール

1991年5月2日生まれ。韓国・ソウル出身。本名ナム・ユジョン。2016年にガールズグループBrave Girlsのメンバーとしてデビューした。グループは長年、ブレイクしなかったが、2017年3月にリリースした『Rollin'』が2021年になって遅れて大ヒットして話題に。2023年4月にグループ名が「BBGIRLS」に変更されたなか、2024年4月にグループ脱退した。プライベートでは、2023年9月に11歳年上の俳優イ・ギュハンとの熱愛を認めるも、約1年後の8月末に破局を発表した。

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