松村北斗主演『告白－25年目の秘密－』が放送スタート！純愛と狂気で彩るラブサスペンス | RBB TODAY

松村北斗が主演する7月期土曜ドラマ『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ）が11日にスタート。一人の女性に25年間片思いし続ける純愛と、25年前の事件の真相が交錯するラブサスペンスが、いよいよ幕を開けた。

松村が演じる主人公・雪村爽太は自己主張が少なく、穏やかでおとなしい性格。小学生の時にいじめから助けてもらったことをきっかけに、ヒロイン・野瀬麻里子（岡崎紗絵）に恋をした。それ以来、25年間片思いを続け、陰から麻里子を見守り続けている。進学先も就職も麻里子を追って、同じところを選んできた。実は麻里子は小学生の時に誘拐未遂に遭っており、その事件をきっかけに雪村は「一生彼女を守る」と心に誓っている。

『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ）

第一話では、雪村爽太が片思い相手である麻里子と同じ第二ブランド事業部に異動となり、遠くから見守り続けてきた麻里子との距離が縮まる。喜びもつかの間、麻里子が手掛ける新企画の前に、ライバル役員・立岩剛志（丸山智己）が立ちはだかった。麻里子を守るために雪村は、立石を独自に調べ上げ、立石の経費に不正があることを突き止めた。雪村は不正の証拠を立石に突き付け、麻里子が手掛けるプロジェクトから手を引くように懇願する。その後、麻里子の企画は正式に承認された。麻里子に初めて言われた「ありがとう」の言葉は、雪村にとってなによりうれしいものだった。

『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ）

しかし、立石が何者かに殺されてしまう。麻里子の周囲に不穏な空気が漂う中、雪村は「僕は君の運命の人になる」と決意する――。

雪村は小学生の時から25年間、一人の女性に片思いを続け、陰から見守り続けてきた。一見「純愛」にも思えるが、25年間陰から見守り続けているということに「狂気」も感じるキャラクターだ。雪村の麻里子への想い、そして25年前に起きたという凄惨な事件の真相が絡まりあい、危険なラブサスペンスから目が離せない。

『告白－25年目の秘密－』は毎週土曜21時から21時54分に放送中。第二話は18日21時に放送。

【第二話あらすじ】



『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ）

『告白－25年目の秘密－』（日本テレビ）

化粧品会社『野瀬化粧品』の雪村爽太(松村北斗)は、25年間、片想いをしてきた初恋の人・野瀬麻里子(岡崎紗絵)を守るため、麻里子をねたむ役員・立岩剛志の経費不正流用の証拠を集める。爽太はその弱みを使い、立岩に直談判するが叶わず。直後、立岩の刺殺体が発見された。麻里子のお見合い相手の刑事・佐倉泰輔(玉山鉄二)も動き出す。そんな中、爽太は、25年前の麻里子の誘拐未遂事件に隠された衝撃の事実を知ってしまう。