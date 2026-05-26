小池栄子がフジ7月期ドラマ『さよならノワール』で火9初主演！バディ役は北香那！ | RBB TODAY

小池栄子主演の７月期新火曜ドラマ『さよならノワール』（フジテレビ系）が７月７日（火）21時よりスタートすることが決定した。

本作は、警視庁西池袋署に新設された犯罪被害者支援室所属の元刑事と心理学者が、犯罪被害者や遺族らが再び人生の歩みを進めることができるように寄り添い、初動としての支援をしていく警察ヒューマンドラマ。元暴力団対策係の刑事だった主人公を小池、心理学の知識には長けているが対人コミュニケーションは苦手な心理学者を北香那が演じる。

小池にとってフジテレビ火曜9時枠への初主演となり、北にとってはフジテレビ連続ドラマへの初レギュラー出演作品となる。

（C）フジテレビ

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脚本は『白い巨塔』（2003年）や『14才の母』（2006年）など社会派ドラマで知られる井上由美子氏が担当。演出は『きらきらひかる』（1998年）や『救命病棟24時』（2009年）などフジテレビの人気連ドラを手がけた河毛俊作氏が務める。井上氏と河毛氏は『パンドラⅣ AI戦争』（2018年、WOWOW）以来、8年ぶりのタッグとなる。

小池はオファーへの感想について「撮影チームが『新宿野戦病院』でもご一緒した方々だったので、またご一緒できる喜びと、バディ役が香那ちゃんということで、“是非やりたいです！”と即答させていただきました」と語り、「犯罪被害者支援室という部署があることを知っていただき、今まさにどうやって暗闇から抜け出したらいいかわからない、と迷っている方々のヒントにもなる作品になれたら」とメッセージを寄せた。

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北は「栄子さんとしっかり共演させていただくのは初めてで、バディとして共演できることも楽しみでした」とコメント。「お芝居が大好きなキャストが集まっているので、皆さんのお芝居にもご注目いただきたいです」と視聴者に呼びかけた。

ドラマは７月７日スタート 毎週火曜21時～21時54分放送。