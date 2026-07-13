“ほぼ全部見えてる”衣装で話題に！ムン・ガヨン、すき間が見える”はち切れ寸前“衣装で魅了 | RBB TODAY

女優ムン・ガヨンが、誕生日パーティーを開いた。

去る7月11日、ムン・ガヨンは自身のインスタグラムを更新。

【写真】ムン・ガヨン「ほぼ全部見えてる…」

キャプションには、「0710」という数字とともに、誕生日ケーキの絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、7月10日にファンとともに自身の誕生日を祝うバーティ―を開催したときの様子を捉えたものである。彼女は同日30歳になった。

（写真＝ムン・ガヨンInstagram）

写真のなかのムン・ガヨンは、バラがあしらわれた白いカーディガンとともに、赤色のコルセット風のトップス、ジーンズを着用している。ファンを前にした愛らしい姿が目を引く。

投稿を目にしたファンからは、「お誕生日おめでとう」「美しすぎるし、すごく幸せそう」「ゴージャスだ」といった反応が寄せられていた。

なお、ムン・ガヨンはドラマ『クジラ星』（原題）に出演予定だ。

◇ムン・ガヨン プロフィール

1996年7月10日生まれ。ドイツで生まれ、小学校3年生の時に帰国した。そのため、韓国語、英語、ドイツ語が堪能なことで知られる。2006年の映画『師匠の恩恵』（原題）で子役デビュー。ドラマ『王家の家族たち』『魔女宝鑑～ホジュン、若き日の恋～』『嫉妬の化身～恋の嵐は接近中！～』『その男の記憶法』などで主演を務めた。同じ子役出身であるApinkのキム・ナムジュと親しい仲。2018年のドラマ『偉大な誘惑者』で共演した俳優ウ・ドファンと2度の熱愛説が報じられたが、即否定している。人気ウェブ漫画の実写ドラマ『女神降臨』では主人公を務めた。

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