男性ファンの自慰動画を保存していると明かし話題に、30代とは思えないホン・ヨンギのスイムウェア姿 | RBB TODAY

2児の母とは思えない若々しさだ。

インフルエンサーのホン・ヨンギの近況に注目したい。

【写真】ホン・ヨンギ、自慰動画を保存する理由

ホン・ヨンギは7月9日、自身のインスタグラムを更新し、ビーチで撮影した複数枚の写真を投稿した。

公開された写真のホン・ヨンギは、淡いピンクのフリル付きスイムウェアを着用。抜群のプロポーションはもちろん、大きな瞳と童顔のビジュアルが印象的で、2児の母とは思えない若々しい雰囲気を漂わせている。

セルフィーではカメラに向かって優しく微笑み、別のカットでは頬を膨らませた愛らしい表情も披露。海辺の開放的なロケーションも相まって、爽やかな魅力を放っていた。

この投稿には、「本当にママに見えない」「30代には見えない」「スタイルがすごすぎる」「人形みたい」「色気もある」といったコメントが寄せられ、反響を集めている。

ホン・ヨンギは、イケメン・美女の一般人を紹介する人気番組『オルチャン時代』（2009）への出演をきっかけに一躍有名となった。その後はショッピングモールを運営する実業家へと転身し、21歳だった2013年に当時18歳だった夫イ・セヨンと授かり婚。同年に長男を出産し、2015年には次男も誕生した。現在は2児の母として家庭を支える一方、YouTubeやインスタグラムなどでファッションや美容コンテンツを発信するインフルエンサーとしても活動している。

（写真＝ホン・ヨンギInstagram）

なお最近、YouTubeチャンネル「ノーバック タク・ジェフン」に出演した際、夫のパイプカット手術や、男性ファンから送られてきた自慰動画を保存している理由も明かして注目を集めた。

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