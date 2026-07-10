小日向文世、過酷な下積み時代を支えた妻や知られざる役者人生の原点語る | RBB TODAY

「日曜日の初耳学」が、12日（日）21時から2時間スペシャルとなって放送される。

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今回の目玉企画「インタビュアー林修」には、変幻自在の演技で日本のドラマ・映画界を支え続ける名優・小日向文世が登場。大ヒットドラマ『VIVANT』第2シーズンの始動が注目を集める中、物語の鍵を握る重要人物を演じる小日向が、主演の盟友・堺雅人とともに舞台裏を語り尽くす。

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堺雅人はリモートで緊急参戦し、小日向について「他人とは思えない」と語るほどの特別な絆を明かす。また、劇中で膨大な外国語のセリフを完璧にこなす堺の才能に対し、大先輩である小日向が撮影現場でガチガチに緊張していたというお茶目な裏話も飛び出し、スタジオは爆笑に包まれる場面も。

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名優として確固たる地位を築いた小日向ですが、かつては長きにわたる過酷な下積み時代を経験。その苦しい時代を支え続けた妻との夫婦愛や、知られざる役者人生の原点が本人の口から語られる。

さらに、『コンフィデンスマンJP』シリーズなどで長年共演してきた長澤まさみもVTRで登場。日本トップの俳優陣を惹きつけてやまない小日向文世の唯一無二の人間的魅力が解き明かされる。

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一方、大好評企画「リモートインタビュアー」には、アイドルと俳優の"二刀流"で活躍する最旬スター・M!LKの佐野勇斗が参戦。昨年は紅白歌合戦に初出場を果たし、注目を集める佐野が、M!LKの楽曲制作における深夜会議の舞台裏や、独自の雰囲気を持つ楽曲へと昇華させていったこだわりの制作秘話を明かす。

『TOKYO MER』で共演した名優・鈴木亮平もVTRで登場し、「あんなに顔がかっこいいのに、ちょっと残念なところが良い」と撮影現場での佐野の微笑ましい素顔を暴露。スタジオからの「アイドルと俳優、どっちが大切？」という直球の質問に対する佐野の答えにも注目したい。