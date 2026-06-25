元NMB48・梅山恋和がプラチナムプロダクションに所属！2nd写真集『COCOIRO』発売も決定 | RBB TODAY

元NMB48の梅山恋和が24日、芸能事務所・プラチナムプロダクションに所属したことを発表した。

梅山は2016年にNMB48へ加入。透明感あふれるビジュアルと親しみやすいキャラクターでグループを代表する人気メンバーとして活躍し、多くのファンを魅了してきた。2022年4月のグループ卒業後は舞台を中心に俳優として活動し、主演作品をはじめ数々の舞台・映像作品に出演。ファッション誌やモデル活動にも積極的に取り組み、女優・モデルとしてキャリアを積み重ねてきた。

梅山恋和

梅山恋和

新所属先のプラチナムプロダクションには森脇梨々夏、鈴木ユリア、小倉優子、谷まりあらが所属しており、梅山は新たな環境でさらなる飛躍を目指す。

また8月7日には2nd写真集『COCOIRO（ココイロ）』（ナンバーセブン）の発売も決定している。同作の撮影舞台はフィリピン・セブ島。青く澄み渡る海や緑豊かな山々、清らかな川など南国ならではの雄大な自然の中で撮影が行われた。梅山の持つ透明感あふれる魅力に加え、これまでにない大人びた表情や自然体の笑顔も収められており、梅山の成長を感じさせる一冊となっている。

梅山は「芸能活動10周年を迎えたタイミングで、プラチナムプロダクションに所属し、新たなスタートラインに立てたことをとても幸せに思います。新しい私を見つけていけるよう、さまざまなお仕事に挑戦し、ひとりでも多くの方に知っていただけるよう頑張ります」とコメント。

梅山恋和

さらに写真集については「誕生日の記念に写真集を発売することができ、本当にうれしく思っています。いつも応援してくださる皆さまへの感謝の気持ちを忘れず、これからも一つひとつのお仕事に全力で向き合い、『応援してよかった』と思っていただける活動を続けていきたいです」と意気込みを語った。