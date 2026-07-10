亀梨和也が初登場！「ドッキリGP」記憶力バトルで意外な一面を披露 | RBB TODAY

11日（土）18時30分からバラエティー番組「芸能人が本気で考えた！ドッキリGP」が放送される。

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番組の目玉企画のひとつ「記憶忍者隊 マッサマン」では、向井康二が扮する"記憶力ゼロヒーロー"マッサマンに、今回初登場となる亀梨和也が挑戦。

「架空の生き物」をお題に、小学生も交えた三つどもえの記憶力バトルが繰り広げられる。日頃から向井と親交の深い亀梨は「ここで負けたら、かっこいい先輩ではいられない！」と闘志を燃やすが、勢い余って普段は見せない意外な一面を披露してしまう場面も。敗者に待ち受ける必殺技「マッサマンケツブリザード」の餌食となるのはどちらか、注目が集まる。

また、「ドッキリでことわざを学ぶ」コーナーでは、約半年ぶりに"白羽忍者"が復活。今回は"ミスター白羽"ことあばれる君に加え、「R-1グランプリ2026」王者の今井らいぱちにも白羽の矢が放たれる。

そのほか、イケメンヒーロー俳優・近藤頌利らが電気風呂に絶叫する「秒でビリビリ風呂」、タイムマシーン3号・山本浩司らが決死のリアクションを披露する「秒でスパイダーマンが水ぽちゃ」など、衝撃の新作ドッキリが続々と登場。

さらに、8月8日（土）放送予定の4時間超スペシャルの宣伝のために特注したアドトラックが都内を走る様子を紹介する「秒でスペシャル宣伝トラック」コーナーでは、まさかの光景にスタジオが騒然となる場面も予告されている。

スタジオゲストには柴田英嗣（アンタッチャブル）、長谷川忍（シソンヌ）、若槻千夏が出演するほか、VTRゲストにはJOY、堤下敦（インパルス）、MORE STAR（鈴木花梨、萩田そら）、児玉智洋（サルゴリラ）など豪華な顔ぶれが勢ぞろいする。