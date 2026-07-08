「もうフジとは関わりたくない」佐藤二朗、苦渋のSNS投稿に反響 | RBB TODAY

俳優の佐藤二朗が7日、自身の公式X（旧ツイッター）を更新。フジテレビに対し強い不信感を露わにし、自身が出演する人気映画シリーズからの降板・カットを直訴する悲痛な胸の内を激白した。
佐藤は投稿で、「なぜ、そこまで片方だけに寄り添うんでしょうか。残念です」と、同局の姿勢に疑問を呈した。続けて、映画『踊る大捜査線』シリーズの関係者や本広克行監督へ「本当にすみません」と謝罪。さらに「映画本編も、僕のところは全てカットしてほしい」と異例の直訴にまで踏み込んだ。
周囲の局員から激励のメールが届いていることを明かしつつも、「ごめん。僕は心から、もう関わりたくないです」と強い言葉で締めくくった佐藤。この突然の告白にSNS上では、「ここまで直接的な批判は久しぶりに見た」「無理をなさらないで」「応援しています」など、衝撃と応援の声が相次いでいる。
佐藤二朗、ハラスメント報道に「嘘はやめて下さい」と激怒 ネットでは擁護の声も | RBB TODAY
俳優の佐藤二朗が週刊誌のハラスメント疑惑報道に対し、「嘘はやめてください」と激怒。報道内容をステレオタイプの創作だと猛反論し、現場では細心の注意を払っていたと主張。ネット上ではファンから同情と擁護の声が殺到している。
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