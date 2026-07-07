紀平梨花、オフの私服ショットで魅せる「わがままボディ」にファン騒然！「イメージ変わった」の声も | RBB TODAY

フィギュアスケート女子の紀平梨花が6日、自身のX（旧Twitter）を更新。オフ感あふれるスタイリッシュな私服姿を公開し、ファンの間では、「わがままボディ！」「イメージが変わった気がする」などと大きな話題を呼んでいる。

紀平は「週末」と短く綴り、海外の街並みをバックに撮影された私服ショットを投稿。黒いキャップを被り、白いホルターネックのタンクトップに黒のワイドパンツを合わせた、スポーティーながらも大人っぽいコーディネートを披露した。

氷上での華麗な衣装とは一味違う、タイトなトップスから覗く健康的でメリハリのある抜群のプロポーションにファンは騒然。SNS上では「かわいい！」「美しすぎる」といった絶賛の声をはじめ、「イメージ変わった気がする」など、彼女の新たな一面に魅了されるコメントが相次いで寄せられている。

※紀平梨花、オフ感あふれるスタイリッシュな私服姿を公開