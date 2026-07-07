 紀平梨花、オフの私服ショットで魅せる「わがままボディ」にファン騒然！「イメージ変わった」の声も | RBB TODAY
※本サイトはアフィリエイト広告を利用しています
注目の話題
ホーム エンタメ その他 記事

紀平梨花、オフの私服ショットで魅せる「わがままボディ」にファン騒然！「イメージ変わった」の声も

エンタメ その他
注目記事
写真：西村尚己/アフロスポーツ
  • 写真：西村尚己/アフロスポーツ

　フィギュアスケート女子の紀平梨花が6日、自身のX（旧Twitter）を更新。オフ感あふれるスタイリッシュな私服姿を公開し、ファンの間では、「わがままボディ！」「イメージが変わった気がする」などと大きな話題を呼んでいる。

　紀平は「週末」と短く綴り、海外の街並みをバックに撮影された私服ショットを投稿。黒いキャップを被り、白いホルターネックのタンクトップに黒のワイドパンツを合わせた、スポーティーながらも大人っぽいコーディネートを披露した。

　氷上での華麗な衣装とは一味違う、タイトなトップスから覗く健康的でメリハリのある抜群のプロポーションにファンは騒然。SNS上では「かわいい！」「美しすぎる」といった絶賛の声をはじめ、「イメージ変わった気がする」など、彼女の新たな一面に魅了されるコメントが相次いで寄せられている。

※紀平梨花、オフ感あふれるスタイリッシュな私服姿を公開


四大陸フィギュアスケート選手権

(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

紀平梨花 (10) 写真 タペストリー ウォールアート 部屋飾り ベッドルーム リビング 壁の絵40"x60"
￥3,499
(価格・在庫状況は記事公開時点のものです)
Amazon
楽天市場

紀平梨花、トヨタ自動車との契約に「一区切り」ファンからは「来季の活躍楽しみ」とエール続々 | RBB TODAY
画像
紀平梨花はトヨタ自動車と一区切りを迎え、今後も競技に挑む意欲を示しファンから応援された。
https://www.rbbtoday.com/article/2026/03/31/246004.html続きを読む »

フィギュア・紀平梨花、アイスダンスへ！？ファン驚きと祝福 | RBB TODAY
画像
フィギュアスケーターの紀平梨花がアイスダンスに挑戦し、西山真瑚とカップルを結成、驚きと応援の声が広がっている。
https://www.rbbtoday.com/article/2025/09/30/237346.html続きを読む »
《iilii》

Amazon売れ筋ランキング

>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
>> もっと見る
【注目の記事】[PR]

関連ニュース

特集

エンタメトピックス

トップトピックス

ピックアップ

page top