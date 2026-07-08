明石家さんま、娘・IMALUからの衝撃発言を告白 「嫌なところ全部もらった」 | RBB TODAY

7日放送の『踊る！さんま御殿！！』では、「父親に似ているといわれるのは嫌」というトークテーマで白熱。MCの明石家さんまが、娘・IMALUから突きつけられた衝撃の言葉を初告白し、スタジオを爆笑の渦に巻き込んだ。

番組内で、父親の言動や性格が似てしまうことへの葛藤が語られる中、さんまも「俺も娘から言われたことがある」と切り出した。娘のIMALUから「嫌なところ全部もらっちゃった」と告げられた過去のエピソードを披露。これには出演者からも驚きの声が上がり、スタジオは大きな笑いに包まれた。

父としての寂しさと、それでも笑いに変えるタレントとしての矜持が垣間見えた今回の告白。親子のリアルな距離感が伝わる貴重なトークに、多くの視聴者が共感と笑いを寄せた。