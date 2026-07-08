丘みどりのデビュー20周年の新曲「まだ半ば」MVにAKB48・伊藤百花がゲスト出演！ | RBB TODAY

デビュー20周年を迎えた演歌歌手・丘みどりが、7月8日に新曲「まだ半ば」を発売する。

丘みどり

丘みどり

同曲は、AKB48の生みの親として知られる秋元康が作詞・総合プロデュースを手がけたことでも注目を集めている。さらに、そのミュージックビデオ（MV）に、AKB48の最新シングル「好きish」（8月19日リリース）でセンターを務める19期生・伊藤百花がゲスト出演することが発表された。

伊藤百花

丘は同曲について、「番組での共演がきっかけで秋元先生に作品を書いて頂く事になりましたが、初めて読んだとき、まさにこの詩は私のための歌詞だと思いました。演歌歌手として20年頑張ってきて、この先も『丘みどり』として歌い続けていきたい想いが全て詰まった作品です」とコメント。

MVについては、「ステージで歌う夢の途中の私と、夢を追い始めた伊藤さんの姿がこの作品の本質をうまく表現されている」とアピールし、伊藤の印象を「とにかくきれいな方で、それでいて芯がしっかりしている」と語った。

伊藤百花

伊藤百花

一方の伊藤も「いつも家族で拝見している丘みどりさんとご一緒できたことがすごく光栄です。MVの中では自分が経験したことがない世界観に入ることができました」とコメント。撮影場所となったライブハウス・クロコダイルでの体験を「異世界に入ったようでドキドキしました」と振り返った。

丘みどり

丘みどり

また、丘みどりの歌声については「透き通った綺麗な歌声で、静かな圧のような迫力があり一瞬で感動しました」と絶賛。「ご挨拶したときはとっても優しく話してくださって、そのギャップがカッコよく印象的でした」と語った。

同MVは7月7日18時から公開中だ。