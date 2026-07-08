楽天、AI時代のビジネスイベント開催！グループ最大級「Rakuten AI Optimism」展示内容を公開 | RBB TODAY

楽天グループは、2026年8月5日から8月7日までパシフィコ横浜で開催するグループ最大級のビジネスイベント「Rakuten AI Optimism」の展示エリア「エキシビション」のコンテンツおよび「ビジネスカンファレンス」のゲストスピーカーに関する最新情報を公開した。



「Rakuten AI」ブース イメージ画像

同イベントは、AI時代を切り拓くことをテーマにしたビジネスイベント。「エキシビション」では、AIをはじめとするテクノロジーによる未来の体験や、楽天グループの最新サービスを「見て、触れて、体感する」ことができる展示を展開する。

中核となる「Rakuten AI」ブースでは、楽天独自の「楽天エコシステム」とデータを活用したAIが描く未来を疑似体験できる。楽天IDを軸に、日常生活のさまざまなシーンがシームレスにつながる体験を通じて、一人ひとりのライフスタイルに寄り添う「楽天ならではのAI」の可能性を紹介する。

「楽天モバイル」ブースでは、「AIで進化する、次世代のモバイル体験」をテーマに展示を実施。日本国内での実現を目指す、低軌道衛星と市販スマートフォンによる直接“高速インターネット通信”の仕組みを解説するほか、米AST SpaceMobileの低軌道衛星やフェーズドアレイアンテナのサイズ感をAR表示で体感できる。



「フィンテック」ブース イメージ画像

また、「フィンテック」ブースでは、決済から資産形成までをより身近で便利にするサービスを紹介。来場者が未来の金融体験に期待することや実現してほしいことを葉に見立てて集める参加型コンテンツ「Future Tree」を通じて、来場者とともに未来の金融体験を描く。



「スポーツ」ブース イメージ画像

「Sports × AI」をテーマとした「スポーツ」ブースでは、プロアスリートの世界を疑似体験できる展示を展開する。コンディションチェックや野球・サッカーのトレーニング体験で取得したデータをもとに、AIが来場者のアバターを生成。パーソナライズされた入場演出や応援歌により、独自のスタジアム体験を提供する。

「ビジネスカンファレンス」には、新たにタレントの伊集院光氏、早稲田大学ビジネススクール教授の入山章栄氏、ファミリーマート エグゼクティブ・ディレクター CMO兼マーケティング本部長兼デジタル事業本部長の足立光氏、コルク代表取締役社長の佐渡島庸平氏らの登壇が決定した。AIを活用したビジネス変革や、テクノロジーが切り拓く未来の戦略について、それぞれの視点から講演を行う。

同イベントは2026年8月5日から8月7日まで、パシフィコ横浜 展示ホールB・C・Dで開催される。入場料は無料だが、事前の参加登録が必要となる。主催は楽天グループ。登壇者およびコンテンツ内容は現時点の情報であり、今後変更となる可能性がある。

